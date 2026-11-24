La réunion du Secrétariat régional de l'Union socialiste des forces populaires de Fès-Meknès, présidée par le Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar, le samedi 21 novembre 2026, au siège du parti Ahmed Amine à Fès, en présence d'une délégation de membres du Bureau politique et de plusieurs responsables du parti dans la région, a constitué une importante étape politique et organisationnelle.

Cette rencontre a été consacrée à l'évaluation des résultats des élections législatives du 23 septembre 2026, dont l'issue a surpris les différentes composantes du parti, y compris sa direction politique. Elle a également constitué une occasion de réfléchir aux perspectives de l'action partisane durant la prochaine période, de tirer les enseignements de cette échéance électorale et de définir les contours d'une préparation anticipée des prochains rendez-vous électoraux et organisationnels.

La réunion ne s'est pas limitée à une simple évaluation des résultats électoraux. Elle a également permis d'ouvrir un débat sur les enseignements à tirer de cette dernière expérience et d'examiner les moyens de renouveler les mécanismes de fonctionnement et de renforcer la présence de l'USFP, à travers une communication avec les différentes instances, organisations et secteurs du parti, ainsi qu'une ouverture aux compétences, aux talents et aux forces vives qui adhèrent au projet de société du parti et à ses orientations politiques.

Driss Lachguar a affirmé que le parti avait engagé, immédiatement après les élections législatives, une nouvelle dynamique organisationnelle fondée sur le dialogue direct avec les Secrétariats régionaux, les différents organes et les secteurs concernés par les prochaines échéances.

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Cette démarche s'inscrit dans une vision visant à passer d'une gestion électorale circonstancielle à une planification anticipée et à un travail institutionnel permanent.

Il a expliqué que cette orientation traduit la volonté du parti de mobiliser l'ensemble de ses composantes en fonction de la nature de chaque échéance, qu'il s'agisse des salariés et des commissions paritaires, des chambres professionnelles ou des collectivités territoriales. Elle vise également à renforcer la coordination avec les organisations syndicales, notamment la Fédération démocratique du travail (FDT), et les instances professionnelles, tout en tirant profit des études et évaluations réalisées par le parti sur les parcours de représentation et de participation au cours des dernières années.

Le Premier secrétaire n'a pas manqué d'insister sur le fait que le parti n'entendait plus revenir à une logique consistant à attendre les derniers moments précédant les élections pour découvrir les difficultés liées à la couverture électorale ou l'absence de candidats.

Il a ainsi souligné que la préparation des prochaines échéances devait commencer dès maintenant, à travers la mise en place de structures capables de prendre des initiatives, d'encadrer et de communiquer, ainsi que la formation de nouvelles élites aptes à assumer des responsabilités représentatives et de gestion.

Dans ce contexte, le leader ittihadi a précisé que le choix futur des candidates et des candidats ne serait plus déterminé par la seule appartenance partisane. Il reposerait désormais sur les compétences, la capacité à conduire des listes électorales, à communiquer avec les citoyens, à gagner leur confiance et à mener la compétition électorale sur la base d'un projet politique et d'un programme clairement définis.

Le Premier secrétaire est également revenu sur les transformations qu'a connues le paysage partisan au cours des deux dernières décennies et sur le recul de la présence de l'USFP dans plusieurs grandes villes.

Il a estimé que la reconquête de la place politique du parti nécessite une révision des méthodes de travail, l'abandon des pratiques ayant contribué à affaiblir l'organisation et une ouverture réelle aux talents et aux compétences capables de renouveler l'action politique.

Réforme du système électoral et actualité gouvernementale

Sur le plan législatif, le Premier secrétaire a évoqué les démarches de plaidoyer entreprises par le parti en faveur de la réforme du système électoral. Il a indiqué que plusieurs revendications et propositions présentées par l'USFP avaient suscité des réactions favorables, dans la perspective d'améliorer le processus électoral et de renforcer les conditions de représentation et de participation politiques.

Driss Lachguar a également abordé la participation du parti au gouvernement actuel, considérant qu'une partie importante du programme gouvernemental converge avec le programme politique, économique et social de l'USFP.

A cet égard, il a rappelé plusieurs mesures sociales, notamment le doublement des pensions de réversion destinées aux veuves, leur permettant de bénéficier désormais de la pension complète de leurs époux, contrairement à l'ancien système qui limitait cette prestation à 50% de la pension.

Concernant le secteur de la santé, le Premier secrétaire a exprimé sa confiance dans la capacité de Youns Bjijou, ministre de la Santé, à engager d'importantes réformes dans ce secteur. Il a notamment mis en avant ses compétences scientifiques, son expérience professionnelle et l'expertise qu'il a acquise au cours de son parcours, notamment durant la période de la pandémie de Covid-19, aux côtés de ses camarades du parti.

Évoquant les consultations gouvernementales et les choix relatifs aux nominations ministérielles, le Premier secrétaire a souligné que la représentation de l'USFP au sein du gouvernement réunit des compétences et des profils politiques disposant d'expériences et de qualifications dans leurs domaines respectifs.

Il a estimé que la présence du parti au sein de l'équipe gouvernementale reflète la diversité des domaines dans lesquels ses militantes et militants peuvent contribuer à la gestion des affaires publiques.

Dans le même contexte, le Premier secrétaire a salué la prise de fonction de Kamal Hachoumi à la tête du secteur de l'Enseignement préscolaire et de la Lutte contre la déperdition scolaire. Il a mis en avant le travail de terrain qu'il a entrepris ainsi que les impressions positives suscitées par ses visites dans plusieurs provinces.

Il a également évoqué la prise de fonction de Mehdi Mezouari dans le secteur de la Pêche maritime, d'Abderrahim Chahid au ministère de l'Emploi et du Dialogue social, ainsi que d'Aïcha Guellaâ, ministre déléguée chargée de la Réforme de l'administration auprès du ministre de l'Intelligence artificielle, de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration.

Pour Driss Lachguar, ces nominations illustrent la présence des compétences partisanes et la diversité de leurs contributions à la gestion des affaires publiques.

La région Fès-Meknès : Un héritage historique et le défi de la reconquête de l'initiative

S'agissant de la région Fès-Meknès, le Premier secrétaire a rappelé la place historique et politique qu'elle occupe dans le parcours militant et organisationnel de l'USFP, ainsi que le capital humain et militant qu'elle a accumulé au fil des années.

Il a considéré que les résultats des dernières élections constituent une étape permettant de tirer les enseignements nécessaires et de corriger les dysfonctionnements, et non la fin du parcours de l'action partisane dans la région.

Il a affirmé que la prochaine étape exige de valoriser cet héritage, de réorganiser les priorités, de renforcer la communication entre les différents niveaux de l'organisation et de s'ouvrir aux nouvelles compétences et aux énergies émergentes.

L'objectif est de consolider la présence de l'USFP et de reconquérir l'initiative politique et organisationnelle dans les différentes provinces de la région.

Le Secrétariat régional : Transformer le débat en décisions et en résultats concrets

Le secrétaire régional, Abdelaziz El Aboudi, a exprimé sa reconnaissance pour la manière dont le Premier secrétaire avait conduit les négociations relatives à la participation du parti au gouvernement. Il a également félicité les militantes et militants ayant obtenu l'investiture du parti et la confiance Royale pour assumer des responsabilités gouvernementales, leur souhaitant pleine réussite dans l'accomplissement de leurs missions.

Abdelaziz El Aboudi a souligné que cette rencontre constitue une étape importante pour approfondir le dialogue et échanger les points de vue, mais surtout pour passer du débat aux décisions et des décisions à des résultats tangibles à l'échelle régionale.

Il a réaffirmé la disponibilité du Secrétariat régional à travailler aux côtés de la direction nationale et de l'ensemble des militantes et militants, dans un esprit de responsabilité, d'unité et d'engagement, afin de construire une nouvelle étape fondée sur l'initiative, la reconquête de la confiance et le renforcement de la place politique et organisationnelle du parti dans la région Fès-Meknès.

Le Premier secrétaire était accompagné d'une délégation composée de membres du Bureau politique, notamment Kamal Hachoumi, ministre de l'Enseignement préscolaire et de la Lutte contre la déperdition scolaire, Ahmed Mofid et Mohamed Mohib, directeur du siège central du parti. Ont également pris part à cette rencontre les membres du Bureau politique représentant la région Fès-Meknès, notamment Fawzia El Hrika, Idriss Chetibi et Ghassan Bahou.

Des interventions provinciales marquées par la franchise, l'autocritique et la volonté de se projeter vers l'avenir

Les travaux de la réunion ont également été marqués par des interventions des secrétaires provinciaux des différentes provinces de la région.

Ces interventions se sont distinguées par leur franchise et leur transparence, en mettant en avant le principe de la critique et de l'autocritique dans l'évaluation des résultats des dernières élections législatives et l'examen des différentes contraintes ayant accompagné leur déroulement.

Outre les dysfonctionnements organisationnels et politiques, les intervenants ont évoqué ce qu'ils ont considéré comme l'impact de l'utilisation excessive de l'argent dans les campagnes électorales, ainsi que des interventions de l'autorité dans certaines provinces.

Ils ont également dénoncé les conséquences de certaines prises de position et pratiques de personnes qui continuent d'appartenir au parti, mais qui auraient contribué, selon leurs déclarations, à ternir son image et à porter atteinte à sa cohésion organisationnelle, notamment à travers certaines publications et prises de position sur les réseaux sociaux.

En revanche, les interventions ont insisté sur la nécessité de dépasser cette étape électorale et de la considérer comme un revers dont il convient de tirer les enseignements et de corriger les dysfonctionnements, plutôt que de se résigner à ses résultats ou d'en faire un facteur d'affaiblissement de l'organisation.

Les participants ont également exprimé leur volonté de se tourner vers l'avenir avec détermination et responsabilité, et de travailler à la reconquête de la place politique et organisationnelle du parti dans chacune des provinces de la région.

De l'évaluation à la mobilisation et à la préparation de l'avenir

La réunion du Secrétariat régional de l'USFP dans la région Fès-Meknès traduit une volonté de réorganiser les priorités et d'engager une nouvelle étape de l'action partisane.

Cette nouvelle phase repose sur une évaluation responsable, une planification anticipée, une ouverture aux compétences et un renouvellement des élites.

Le parti mise désormais sur la mobilisation de l'ensemble de ses organisations et secteurs, le renforcement de sa présence au sein de la société et l'établissement d'un lien étroit entre responsabilité, compétence et efficacité.

L'objectif est de préparer les prochaines échéances électorales, notamment les élections communales de 2027, afin de permettre à l'USFP de reprendre l'initiative, de renouer le lien avec les citoyennes et les citoyens et de défendre son projet politique et sociétal.