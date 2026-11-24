Tambacounda — Le ministre des Forces armées Yankhoba Diémé a rencontré, lundi à Tambacounda (est), les chefs de village, les Badiénou Gox et des organisations de jeunesse, les invitant à une "franche collaboration" avec les Forces de défense et de sécurité (FDS) dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité.

"Vous, les chefs de village, imams et Badiénou Gox, je vous sensibilise sur la nécessité de renforcer votre collaboration avec les Forces de défense et de sécurité sur toute l'étendue du territoire du Sénégal oriental dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité", a-t-il déclaré.

Le ministre a rencontré les chefs de village, imams et Badiénou Gox en présence du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme Alpha Thiam, du gouverneur de la région Abdourahmane Ndiaye, du maire de la commune de Tambacounda, Pape Banda Dièye et du président du Conseil départemental, Mamadou Kassé.

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"Les Forces de défense et de sécurité ont beau être bien formées, s'il n'y a pas une bonne collaboration avec les chefs de village, elles auront beaucoup de difficultés dans l'exercice de leur mission. Elles n'auront pas le plus souvent les résultats attendus. Vous avez une large maîtrise des villages, donc vous êtes incontournables", a-t-il dit à l'endroit des chefs de village.

Lors de cette rencontre marquée par des échanges au tour l'actualité nationale, Yankhoba Diémé a expliqué les circonstances ayant conduit le chef de l'État à prendre un décret pour mettre en vigueur la loi de finances rectificative.

Il a assuré que l'objectif visé à travers cette décision est de garantir le bon fonctionnement des institutions de la République.

De son côté, le président de l'Association des chefs de village Amadou Tidiane Diallo a plaidé pour l'élaboration d'un acte administratif afin de faciliter leur identification et leur reconnaissance au sein de l'administration.

Il a également sollicité le renforcement de l'accès à l'eau et à l'électricité dans les villages de la région de Tambacounda, ainsi que le déblocage des indemnités mensuelles octroyées aux chefs de village.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la tournée économique du président de la République Bassirou Diomaye Faye dans les régions de Tambacounda et de Kédougou du 26 au 29 novembre.