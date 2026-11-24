Dakar — La pouponnière des soeurs Franciscaines missionnaires de Marie de la Médina, à Dakar, a abrité lundi l'ouverture officielle de l'assemblée générale de la Conférence des supérieurs majeurs du Sénégal (CSMS), une rencontre de communion, de concertation et de collaboration des responsables des instituts catholiques du pays, a constaté l'APS.

"Cette rencontre est un moment de communion de concertation et de collaboration entre les responsables des instituts catholiques, une rencontre entre les responsables de congrégations, d'instituts de vie consacrées et de vie apostolique", a ainsi expliqué le président de la CSMS, Zacharie Guirane Diop.

Prenant la parole à l'ouverture officielle de l'évènement, il a notamment insisté sur le fait qu'une collaboration plus étroite entre les personnes consacrées, les évêques, le clergé diocésain, les laïcs engagés, les responsables des institutions religieuses et les autres acteurs de la vie sociale, était nécessaire pour relever les défis de notre temps.

Le président de la CSMS Zacharie Guirane Diop.L'édition 2026 de cette rencontre porte sur le thème : "Leadership, partage et équilibre de vie". Il s'inspire, selon Zacharie Guirane Ndione, de la vie de Jésus Christ.

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"Un leader n'est pas un commandant. C'est quelqu'un qui anime, coordonne et aide les autres à grandir. Nous devons partager la mission qui nous a été confiée car notre modèle de leadership est Jésus Christ qui a consacré sa vie à servir les hommes jusqu' à en mourir sur la croix", a soutenu le religieux.

Cette conférence rassemble une soixantaine de congrégations présentes dans les sept diocèses du Sénégal. Elle est présidée par le nonce apostolique du Senegal Mgr Valdemar Stanislaw Sommertag.

De son côté, Mgr André Gueye, Archevêque de Dakar, a salué l'organisation de cette assemblée générale à Dakar, tout en se réjouissant du travail abattu par les congrégations dans la vie de l'Eglise catholique.

Le chef de l'église catholique du Sénégal a profité de l'occasion pour s'incliner devant la mémoire des nombreuses victimes de l'émigration, déplorant les départs massifs par voie irrégulière observés ces derniers temps au Sénégal

"L'Eglise ne doit pas être muette ou indifférente face aux tragédies que vivent les jeunes. Il appartient aux autorités étatiques de trouver des réponses mais nous pouvons faire un geste pour apporter notre contribution", a-t-il indiqué.

Il a ainsi assuré qu'à l'archidiocèse, un fond sera dédié à l'accompagnement des jeunes dans leurs projets. "Cela ne règlera pas les problèmes mais c'est une contribution significative", a fait valoir le religieux.

Le laïcat, par la voix de Philippe Abraham Birane Tine, président du Conseil régional du Laïcat de l'Afrique de l'Ouest (CRLAO) a marqué sa présence en cette cérémonie d'ouverture de la CSMS par des mots de gratitude et de reconnaissance envers les congrégations.

"Merci pour vos dispensaires, vos maternités, vos pouponnières, vos centres d'accueil, où vous soignez sans jamais demander de quelle religion appartiennent les patients. Merci pour vos paroisses, vos mouvements, où vous avez éveillé et formé des générations de laïcs", a-t-il déclaré.

Cette assemblée générale de trois jours est une opportunité pour les responsables des différentes congrégations d'échanger sur plusieurs thématiques notamment la sante, l'éducation pour mieux servir les fidèles de Dieu.