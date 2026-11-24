Dahra, 23 nov (APS) - Cinquante-huit journalistes venus du Sénégal, de Mauritanie, de Gambie et du Mali ont bénéficié de deux jours de formation sur le rôle et les responsabilités des correspondants de presse dans le traitement de l'information de proximité, à l'initiative de la Convergence internationale des journalistes pularophones (CIJP).

Cette session de formation, organisée à Dahra, dans la région de Louga, a pris fin ce lundi, après une précédente édition tenue à Nouakchott, en Mauritanie.

Les travaux ont notamment porté sur les missions des correspondants, les exigences professionnelles liées à la collecte, la vérification et le traitement de l'information, ainsi que les différents genres journalistiques.

La rencontre a enregistré la participation de professionnels des médias issus notamment des radios communautaires de la région de Louga, mais également de Dakar, Matam, Saint-Louis, Tambacounda et Kédougou. Cette session a enregistré une participation féminine estimée à 20 %, réunissant aussi bien des professionnels de la presse sénégalaise que des confrères de la sous-région.

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En marge des travaux, la CIJP a organisé une immersion dans les principaux secteurs économiques de Dahra et de ses environs, notamment au niveau du marché à bétail, communément appelé "Daral".

Cette visite de terrain avait pour objectif de permettre aux participants de mieux appréhender les réalités économiques et sociales de la zone, mais aussi d'identifier des sujets susceptibles d'enrichir leurs productions journalistiques.

La clôture de cette session a été marquée par des communications consacrées à la culture peule et au "Pulaagu", mettant en exergue les enjeux de préservation, de promotion et de valorisation de ce patrimoine culturel.

Elle a également été ponctuée par une remise d'attestations aux participants, en reconnaissance de leur assiduité à cette formation de renforcement de capacités.

À l'issue de l'assemblée générale de la CIJP tenue en marge des travaux, Amadou Barro Ba, journaliste à Radio France Internationale (RFI), a été reconduit à la présidence de l'association.

Créée en 2019, la Convergence internationale des journalistes pularophones (CIJP) regroupe des professionnels des médias utilisant le pulaar comme langue de travail. Elle oeuvre notamment à la formation et à l'accompagnement de ses membres, ainsi qu'à la promotion de cette langue dans le paysage médiatique.