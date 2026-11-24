Dakar, 23 nov (APS) - Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de football du Sénégal, Alioune Abitalib Fall, a dévoilé lundi la liste des 23 joueuses retenues pour les trois matchs amicaux prévus face à la Côte d'Ivoire, à partir de vendredi.

Les deux autres rencontres sont programmées les 1ers et 4 décembre prochains au stade Alassane-Ouattara d'Ebimpé, à Abidjan, avait annoncé samedi la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Les trois rencontres sont prévues à 16 heures, selon l'instance dirigeante du football sénégalais.

Ces confrontations entre les Lionnes et les Éléphantes de la Côte d'Ivoire s'inscrivent dans le cadre de la préparation des deux sélections nationales féminines.

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Voici la liste publiée par la FSF sur ses comptes sociaux :

Gardiennes de but : Adji Ndiaye, Khady Faye et Awa Baldé ;

Défenseures : Anta Dembélé, Ndeye Haby Barro, Wolimata Ndiaye, Aïcha Kalès, Astou Diabang, Aïssatou Fall, Khady Thiandoum et Aïssatou Chris Ba ;

Milieux de terrain : Diénéba Sané, Juliette S. Kalamo, Ndeye Awa Diakhaté, Mariama Faty, Fatoumata Dramé, Sadigatou Diallo et Athanasia Manga ;

Attaquantes : Ndeye Awa Casset, Dieynaba Joana Ndaw, Nguenar Ndiaye, Aïssatou Ndiaye et Hapsatou Malado Diallo.