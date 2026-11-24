Dakar — La styliste de mode sénégalaise Collé Sow Ardo a annoncé, lundi à Dakar, la relance du Salon international de la représentation africaine (SIRA Vision) avec l'ambition de faire de la mode un espace où création, transmission, de formation et d'innovation avancent ensemble.

"SIRA Vision est revenu. Lors de la dernière édition, j'avais décidé d'arrêter pour laisser la place aux jeunes. Cela fait maintenant plus de 10 ans. J'ai attendu pendant tout ce temps pour voir les jeunes commencer", a-t-elle dit lors d'une conférence de presse.

"La reine du pagne tissé" dit avoir été sollicitée pour reprendre l'événement international de la mode africaine dont le thème est : "Innovation technologiques et métiers de la mode : quels défis pour la mode du futur ?".

Après une pause de 10 ans, le Salon international de la représentation africaine va faire son grand retour, "faute d'avoir trouvé un repreneur".

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"J'ai repris parce que cela n'a pas avancé et il y a une demande. Les jeunes qui devaient continuer ont peur parce que ce n'est pas évident. Il faut avoir des connaissances", a signalé Mme Sow.

"Tout le monde m'a fait confiance pour ce retour. On va essayer (...) parce qu'il y a beaucoup de talents. Il y a tellement de talents au Sénégal et en Afrique. On n'a pas le droit d'arrêter pour dire qu'on a plus le temps de faire ceci ou cela. On doit accompagner les gens", a-t-elle indiqué.

Collé Ardo Sow, promotrice de SIRA Vision n'a pas manqué d'afficher ses ambitions et projets pour le développement de la mode en Afrique.

"Mon but c'est d'être avec les gens et de les accompagner et j'ai plein de projets dans la mode, notamment la création d'une unité de confession commune pour les créateurs internationaux africains. C'est un besoin parce qu'il y a beaucoup de talents mais on se n'en sort pas", a relevé la styliste.

Outre cette unité qui va permettre de fabriquer et de vendre les modèles africains, Collé Ardo Sow envisage également l'ouverture d'une école de formation pour les métiers de la mode qui sont au nombre de 52.

Elle considère que "l'univers de la mode est vaste. "Chacun a sa création mais nous on reste sur notre ligne", a dit Collé Ardo Sow.

De grands noms de la mode sénégalaise et africaine sont attendus à cet évènement phare notamment, Jour-J, Owen's, Nabou Création, AlGUEYE Dakar, Belle Dame Couture, Madomarque, Emma style et Alphadi du Niger.

L'univers de la bijouterie et de la joaillerie sera également représenté par la maison Ngoné création designer de bijoux Ngoné Sagna.

Cette édition sera marquée par le concours des jeunes créateurs et le grand défilé des créateurs internationaux prévu samedi au king Fahd Palace.

La formation et la transmission du savoir-faire vont occuper une place centrale dans le programme de cette édition 2026 du SIRA Vision "tournée vers l'avenir de la création africaine".