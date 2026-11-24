Dakar — L'équipe nationale des moins de 17 ans de l'Espagne, qui a battu lundi les Fidji sur le score de 15 buts à 0, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de la catégorie, a échoué à un but du record de la plus large victoire de l'histoire de la compétition (16 buts), détenu par le Maroc depuis 2025.

Les Marocains avaient littéralement écrasé la Nouvelle-Calédonie (16-0), lors de la troisième journée de la phase de groupes du Mondial 2025 de la catégorie. Ils avaient ainsi battu le précédent record de la plus large victoire de l'histoire de la compétition (13 buts), détenu par l'Espagne depuis 28 ans.

Les Espagnols avaient alors dominé la Nouvelle-Zélande (13-0) lors de la Coupe du monde 1997, en Égypte.

La sélection espagnole actuelle a réalisé une véritable démonstration de force en dominant les Fidji (15-0). Les jeunes Espagnols ont inscrit quatre buts au cours des vingt premières minutes. Ils menaient 9-0 à la pause, avant de porter leur total à 15 buts au coup de sifflet final.

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Rafa Cruz s'est illustré avec un quintuplé (5e, 10e, 21e, 57e et 65e). Roberto Tomás et Guillermo Trujillano ont inscrit chacun un triplé. Marco Company, Jorge Domínguez Lituba et Yeremaiah Ramos ont complété le festival offensif.

Les Espagnols avaient auparavant battu la Chine sur le score de 5 buts à 0, lors de la première journée. Ils dominent actuellement le groupe H avec 6 points, devant le Maroc, qui en compte quatre. La Chine occupe la troisième place avec un point, tandis que les Fidji ferment la marche avec zéro point.

À titre de comparaison, lors du Mondial 2023 en Indonésie, l'Angleterre et le Brésil avaient battu respectivement la Nouvelle-Calédonie sur les scores de 10-0 et 9-0.

La Colombie avait dominé la Finlande (9-1) lors de la Coupe du monde 2003, tandis que le Mexique avait battu les Îles Salomon (8-0) en 2019, au Brésil.

Le Sénégal est également entré dans l'histoire de cette compétition en s'imposant sur le score de 9 buts à 0 face à Cuba, lors de cette édition 2026 de la Coupe du monde des moins de 17 ans.

Le Portugal est le tenant du titre, après avoir remporté son premier sacre en battant l'Autriche (1-0) lors de l'édition 2025. Le Nigéria est la nation la plus titrée de la compétition, avec cinq sacres.