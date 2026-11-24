C'est l'objectif escompté de notre participation aux Championnats d'Afrique de Beach Sprint avec une présence significative sur les podiums des différentes catégories. Douze rameurs s'attelleront à la tâche à El Alamein en Egypte.

Nos rameurs s'apprêtent à prendre part aux Championnats d'Afrique de Beach Sprint 2026 qui auront lieu le week-end prochain à El Alamein, en Égypte. La Tunisie sera représentée à ces championnats par les équipes nationales des catégories juniors, U23 et seniors.

La délégation nationale qui s'envolera pour l'Egypte après-demain sera composée de 12 rameurs : Khadija Krimi, Sarra Amari, Sarra Zammali, Youldes Othmani, Mariem Bouchoucha, Siwar Harzi, Ghaith Kadri, Mohamed Krimi, Héni Sbeitia, Abdelwadoud Ouariach, Iyed Zantour et Mohamed Rayen Hafsa.

Ces rameurs seront encadrés lors de ces Championnats d'Afrique par les entraîneurs nationaux Chokri Ben Miled, Malak Ounis et Aymen Mejri.

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Entre 4 et 5 médailles d'or

Le week-end prochain, la météo annonce un temps globalement clair à nuageux avec éclaircies, et des températures douces en journée à El Alamein avec des maximales autour de 19 à 23° C.

Ceci dit, nos rameurs n'iront pas en Egypte pour profiter de la douceur du climat, mais pour réaliser des performances. Par ailleurs, le seuil qu'on leur a fixé est élevé : "Au regard du niveau de préparation de nos athlètes, de leur expérience internationale et des résultats obtenus lors des précédentes compétitions, nous nourrissons de réelles ambitions pour ces Championnats d'Afrique.

Nos rameurs aborderont ce rendez-vous continental avec la volonté de confirmer la place de la Tunisie parmi les nations de référence du Beach Sprint africain et de défendre dignement les couleurs nationales. L'objectif sportif fixé est de décrocher 4 à 5 médailles d'or, tout en visant une présence significative sur les podiums des différentes catégories", déclare le DTN, Fayçal Soula, à propos de l'objectif fixé aux rameurs sélectionnés pour prendre part à cette compétition continentale.