En ce début de semaine du lundi 23 novembre 2026, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a véritablement piqué aussi bien au niveau des indices que des activités du marché.

Les indices poursuivent ainsi leur dynamique baissière, en enregistrant leur septième journée de repli ininterrompu. L'indice BRVM Composite a encore cédé 3,32% à 476,54 points contre 492,89 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est en baisse de 3,30% à 230,86 points contre 238,73 points précédemment.

Pour sa part, l 'indice BRVM Prestige s'est replié de 2,31% à 182,29 points contre 186,61 points la veille. Quant à l'indice BRVM Principal, il enregistre une baisse de 4,50% à 322,75 points contre 337,96 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) connait une variation négative de 3,32% à 192,04 points contre 198,63 points le 20 novembre 2026.

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Au niveau des indices sectoriels, la baisse est générale. Avec des pics de moins 4,19% à 243,95 points pour l'indice BRVM Consommation de base, moins 3,92% à 213,09 pour l'indice BRVM Services Financiers et moins 3,22% à 153,19 points pour l'indice BRVM Energies.

La valeur totale des transactions s'est établie à 1,437 milliard de FCFA contre 4,610 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 3,173 milliards.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une forte baisse de 641,312 milliards, passant de 19 328,818 milliards de FCFA la veille à 18 687, 506 milliards de FCFA ce lundi 23 novembre 2026.

Celle du marché des obligations a enregistré aussi une baisse de 5,247 milliards de FCFA, à 13 419,743 milliards de FCFA contre 13 424,990 milliards de FCFA la veille.

Un seul titre société en l'occurrence Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (plus 1,16% à 8 295 FCFA) figure au top 5 des plus fortes hausses de cours.

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Coris Bank International Burkina Faso (moins 7,49% à 25 445 FCFA), BOA Bénin (moins 7,48% à 8 415 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 7,37% à 1 760 FCFA), BIIC Bénin (moins 7,33% à 6 950 FCFA) B et Nestlé Côte d'Ivoire (moins 7,03% à 11 900 FCFA).