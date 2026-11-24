Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal des moins de 17 ans a largement dominé 9-0 celle de Cuba, lundi à Doha, lors de la deuxième journée de la Coupe du monde de la catégorie abritée par le Qatar.

Les Lionceaux ont rapidement pris les commandes de la rencontre en inscrivant cinq buts en première période. Ibrahima Dione a ouvert le score dès la 7e mn, avant que Mohamed Faye ne double la mise à la 14e mn. Sidy Ndiaye (21e) et Sega Mbodji (24e) ont ensuite participé au festival offensif. Ibrahima Dione réussit à signer un doublé à la 34e mn.

Au retour des vestiaires, les Sénégalais ont poursuivi leur domination. Ibrahima Konté, servi par Mbengue, a inscrit le sixième but à la 49e mn. Sega Mbodji, auteur lui aussi d'un doublé, a corsé l'addition à la 55e mn, avant qu'El Hadji Sow (65e) et Biaye (72e) ne portent le score à 9-0.

Cette large victoire permet provisoirement au Sénégal de prendre la première place du groupe F, avec deux doublés signés Ibrahima Dione et Sega Mbodji.

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Dans l'autre rencontre du groupe, la Croatie s'est imposée (4-0) face au Tadjikistan, prochain adversaire du Sénégal lors de la dernière journée de la phase de groupes.

La rencontre entre les deux équipes est prévue jeudi à 16h30 mn. Les Lionceaux joueront leur qualification à cette occasion.