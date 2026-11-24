Dakar — Les rencontres scientifiques et professionnelles de la 16e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar s'articulent autour de trois principaux axes portant sur la résilience des mondes de l'art, la transmission des héritages culturels et une relecture des causes profondes des migrations, a indiqué, lundi, le président de la commission desdites rencontres, Abdoulaye Niang.

Présentant les orientations de ces trois journées de réflexion, ouvertes à l'ancien palais de justice de Dakar, M. Niang a expliqué que le premier axe vise à interroger "la capacité des acteurs du monde de l'art à produire des oeuvres, à les faire circuler et à les valoriser, malgré les difficultés liées à leur environnement".

Cette réflexion s'inscrit dans la perspective de la notion d'antifragilité, qui invite à dépasser la perception de la fragilité comme une fatalité pour en faire un ressort de créativité, d'adaptation et d'engagement artistique.

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S'appuyant notamment sur les travaux du philosophe et sociologue Edgar Morin sur la pensée complexe, le président de la commission des rencontres scientifiques du Dak'Art 2026 a souligné que "le désordre et les situations d'incertitude" peuvent également constituer "des occasions de réajustement et de renouvellement des sociétés".

Le deuxième axe concerne la bibliothèque coloniale théorisée par le philosophe congolais Valentin-Yves Mudimbe, décédé en 2025, et aux enjeux de transmission du patrimoine culturel aux générations futures.

Selon Abdoulaye Niang, cette réflexion doit permettre d"'interroger les mécanismes de production et de perpétuation des rapports de domination", mais également "le rôle des sociétés africaines dans la préservation et la transmission de leurs propres héritages".

Il a notamment relevé que "les choix relatifs à la patrimonialisation et à la valorisation des expressions culturelles relèvent aussi de rapports de pouvoir", soulignant la nécessité de "réfléchir aux obstacles qui freinent l'élaboration de politiques publiques conséquentes en faveur de la transmission du patrimoine".

Le troisième axe porte sur une relecture de ce qui est communément désigné comme la "crise migratoire", une expression que le président de la commission invite à interroger au regard de ses fondements historiques, économiques et politiques.

Il s'agit, selon lui, de ne pas réduire les migrations aux seuls mouvements de populations vers les pays occidentaux, mais de remonter aux causes profondes du phénomène, notamment l"'extractivisme, l'exploitation des ressources des pays du Sud et la violence historique des rapports entre le Nord et le Sud".

"Il ne faut pas confondre l'épiphénomène avec les causes profondes du phénomène", a-t-il fait valoir, estimant que les réalités migratoires actuelles sont le produit d'une longue histoire de domination et d'exploitation.

Au-delà de cette lecture critique, les échanges devront également explorer des pistes de dépassement de cette situation, notamment à travers des perspectives de réparation et de valorisation des ressources locales.

À ce titre, Abdoulaye Niang a insisté sur le potentiel des industries culturelles et créatives (ICC), notamment le design, comme leviers de développement économique et de création d'opportunités sur le continent africain.

Il a toutefois regretté le décalage entre "la reconnaissance croissante du potentiel de ces industries et leur prise en compte effective dans les politiques publiques".

Pour le président de la commission des rencontres scientifiques du Dak'Art 2026, ces trois axes de réflexion invitent ainsi à "repenser les rapports entre création artistique, mémoire, pouvoir et développement", dans une perspective qui accorde "une place centrale aux expériences et aux ressources des sociétés africaines".

Ces rencontres scientifiques et professionnelles constituent l'un des espaces de réflexion de la 16e Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, consacrée aux enjeux de la création contemporaine et aux perspectives de renouvellement des imaginaires et des pratiques artistiques.