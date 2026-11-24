Kaffrine — Une quarantaine de responsables syndicaux de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal (UDEN) ont bénéficié, lundi, à Kaffrine (centre), d'une session de formation portant sur la connaissance du syndicalisme, la morale professionnelle et législation, a constaté l'APS

Selon Moustapha Sine, coordinateur régional de l'UDEN de Kaffrine, cette session vise à outiller davantage les participants "sur la connaissance du syndicalisme, la morale professionnelle, la législation, la déontologie et la conscience professionnelle".

Cet atelier de renforcement de capacités est organisé à l'intention des responsables syndicaux de Kaffrine, Birkelane, Malem Hodar et Koungheul, des départements de la région de Kaffrine.

La rencontre a été présidée par l'inspecteur de l'Académie de Kaffrine, Mamadou Niang, en présence des différents acteurs de l'éducation.

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Cette session de formation, organisée par le Bureau national de l'UDEN, a regroupé des membres issus des sections de Kaffrine, Birkelane, Koungheul et Malem-Hodar, dans le but de renforcer leurs connaissances et leurs compétences dans l'exercice de leurs responsabilités syndicales.

Au cours des échanges, des plateformes numériques comme e-Carrière et e-Solde ont également été présentées aux syndicalistes, en vue de leur permettre de mieux comprendre les procédures administratives et les mécanismes de suivi de la carrière des agents de l'État.