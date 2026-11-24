Dakar — L'ancien ministre du Budget, Ibrahima Sarr, a appelé lundi à une refonte méthodologique, institutionnelle et financière de la statistique publique en Afrique, afin de doter les États d'outils souverains capables d'éclairer l'action publique face aux mutations numériques.

M. Sarr a insisté sur l'impératif d'indépendance de l'institution, à l'occasion du Forum international sur les données de Dakar, coïncidant avec le vingtième anniversaire de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

L'ANSD est appelée à "conjuguer rigueur scientifique et autonomie financière sur le modèle des banques centrales afin de préserver son indépendance d'opinion", a-t-il déclaré en prononçant la leçon inaugurale de cette rencontre.

Soulignant que la donnée ne se limite pas à un simple chiffre mais revêt aussi des formes visuelles, sonores, textuelles ou biométriques, l'ancien ministre a détaillé ses six orientations stratégiques pour moderniser le système statistique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur le plan conceptuel et analytique, il a d'abord recommandé la création d'un lexique africain des données afin d'élaborer "une terminologie propre aux réalités du continent et de dépasser l'usage de concepts anglo-saxons jugés inadaptés".

Il a ensuite préconisé d'adopter l'analyse unitaire et la granulation statistique, en mesurant par exemple la production et le revenu à l'heure, à l'instar des modèles agricoles européens, tout en affinant la décomposition des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.

Pour améliorer l'efficacité de l'action publique, M. Sarr a plaidé pour l'intégration des outils de gestion du temps et des activités au service des politiques publiques.

M. Sarr a également appelé au développement des arts graphiques et de la visualisation", estimant qu"'une "mise en valeur visuelle pertinente permet de résumer en un instant ce que de longues réunions peinent à clarifier".

Sur le plan organisationnel, l'ancien ministre a recommandé d'ouvrir l'ANSD à de nouvelles disciplines telles que "le droit, la sociologie et l'anthropologie", afin d'enrichir l'analyse des phénomènes sociaux et de stimuler la création d'emplois, tout en saluant l'apport déterminant de la féminisation des métiers de la statistique.

En matière de gouvernance et de souveraineté, il a proposé d'associer directement l'ANSD au suivi de l'exécution budgétaire, notamment en annexant une déclaration de responsabilité de son directeur général à la loi de finances.

"Cette mesure s'accompagnerait d'un encadrement juridique des données sensibles, définissant clairement les exceptions au principe de publication par défaut pour les secteurs stratégiques tels que le pétrole ou la sécurité nationale", a-t-il expliqué.

En outre, Ibrahima Sarr a exhorté les équipes de l'ANSD à perpétuer leur "quête d'excellence au service du développement", soutenant que "les données ne sont pas seulement des chiffres et qu'elles ne sont jamais données".