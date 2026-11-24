Dakar — Le chef du gouvernement sénégalais, Ahmadou Al Aminou Lô, a appelé lundi à Dakar les acteurs du système statistique national à miser sur l'innovation et l'intelligence collective pour combler le retard selon lui accusé dans la production, l'exploitation et la diffusion des données stratégiques.

"C'est notre intelligence collective qui peut nous permettre de rattraper ce retard. La donnée ne s'improvise pas : il faut construire un processus, connaître tout l'écosystème qui tourne autour d'elle et savoir qui est client et qui est fournisseur de l'autre", a-t-il déclaré à l'ouverture du Forum international sur les données de Dakar.

Le Premier ministre a exhorté les administrations à dépasser les "querelles d'attribution" pour bâtir un écosystème fluide où chaque entité sera amenée à identifier clairement son rôle de fournisseur ou de client de l'information.

Il a insisté sur la nécessité d'innover dans la vulgarisation et l'accessibilité des données de pointe.

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Évoquant l'imagerie satellitaire et les données météorologiques agricoles, M. Lô a déploré que ces informations technologiques, bien que disponibles "au-dessus de nos têtes", peinent à parvenir jusqu'aux producteurs ou demeurent mal comprises et mal interprétées sur le terrain, notamment par des populations non alphabétisées.

Le Premier ministre a également souligné l'urgence d'innover dans la préservation du capital intellectuel de l'État, en liant étroitement statistique, gestion des connaissances et archivage.

D'après Ahmadou Al Aminou Lô, de nombreux cadres développent "une expertise et une intuition précieuses" dans l'analyse des données avant de partir à la retraite sans qu'aucun système ne permette de capitaliser ces savoirs.

"La première donnée, ce sont les archives dans les différents pays africains, et souvent les bâtiments les plus vétustes sont ceux des archives nationales", a-t-il déploré, plaidant pour une synergie entre statistique, archivage et gestion des connaissances.

Sur le plan des ressources humaines, M. Lô a plaidé pour une politique offensive de formation et de rétention des talents. "Il faut qu'on donne les moyens aux instituts de statistique d'avoir un personnel aguerri et en nombre suffisant, parce que les agences et institutions internationales aussi puisent [dans cela]", a-t-il suggéré.

Invitant les participants à dépasser le stade des simples diagnostics pour formuler des engagements concrets, le chef du gouvernement a illustré son propos par la métaphore de la pirogue incarnant l'Agenda national de transformation Sénégal 2050.

Selon lui, si les acteurs publics sont désormais des rameurs synchronisés avançant vers un cap commun, la donnée innovante et fiable demeure "la connaissance indispensable de la mer, des courants et des vents permettant d'éviter les écueils et de mener le pays à bon port".