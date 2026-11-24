Dakar — Le ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, Bakary Sarr, a souligné, lundi, à Dakar, la responsabilité de la génération actuelle de journalistes à défendre les fondamentaux de leur métier.

"Votre génération a la responsabilité de défendre les exigences fondamentales du métier. La rigueur, l'indépendance, l'unité intellectuelle, le respect de la liberté humaine et la fidélité humaine", a-t-il indiqué à l'endroit des journalistes.

Bakary Sarr présidait la cérémonie officielle de la Conférence africaine des jeunes journalistes, axée sur le thème "Désinformation, discours de haine et droit à l'information : comprendre pour agir en faveur de l'Etat de droit".

Cette initiative de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CRJS) réunit des journalistes sénégalais et leurs confrères venus de pays de la sous-région.

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"Cette responsabilité suppose des compétences solides en matière de vérification numérique, d'investigation, de traitement de l'information sensible et de compréhension des mécanismes de manipulation", a estimé le ministre de la Communication.

Il estime qu'il est du devoir du journaliste de préserver également "une certaine éthique dans un espace mécanique où la recherche de l'audience et la vitesse peuvent prendre le pas sur la recherche de la vérité".

"La désinformation n'est pas une simple erreur de communication. Lorsqu'elle est instrumentalisée ou largement diffusée, elle peut fragiliser la confiance entre les citoyens, attiser les tensions, troubler les débats publics et porter atteinte à la cohésion sociale", a-t-il dit.

De son côté, le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, Mamadou Diagne, a invité ses confrères à rester "lucides" dans le traitement et la diffusion de l'information.

"Nous sommes les témoins d'une transformation historique de l'information. Nous avons grandi avec les réseaux sociaux, les plateformes numériques [...] qui bouleversent les pratiques journalistiques. Mais nous devons rester lucides : la technologie ne remplacera jamais l'exigence journalistique", a-t-il indiqué.

Selon lui, si l'intelligence artificielle peut aider le journaliste à travailler plus rapidement, certains aspects du métier "restent profondément humains".

"Les nouveaux formats peuvent nous permettre de toucher des audiences plus larges. Mais la vérité, la vérification, l'éthique, la responsabilité et le courage restent profondément humains", a ajouté M. Diagne.

D'après le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, dans un monde où "chacun peut publier, notre rôle est de distinguer l'information de la manipulation".