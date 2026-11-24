Dakar — La Délégation générale au pèlerinage aux lieux saints de l'islam a procédé, lundi, à l'ouverture officielle du hangar des pèlerins de l'aéroport international Blaise-Diagne et des pôles régionaux, marquant le démarrage des opérations d'inscription et d'enrôlement pour l'édition 2027 du Hajj, a constaté l'APS.

Cette initiative vise à anticiper les préparatifs et à faciliter les formalités aux futurs pèlerins, a expliqué le général de division Mamadou Gaye, délégué général au pèlerinage, lors de la cérémonie.

"Nous sommes engagés dans une véritable course contre la montre pour être au rendez-vous du 23 janvier 2027, date à laquelle tous nos pèlerins devront être enrôlés sur la plateforme électronique saoudienne Massar Nussoop", a-t-il déclaré.

Selon lui, cette anticipation fait suite aux réformes engagées par les autorités saoudiennes dans la gouvernance du Hajj.

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"Le programme de l'édition 2027 a été communiqué au Sénégal depuis le 8 juin 2026, tandis que les préparatifs ont été lancés le 2 juillet dernier", a-t-il souligné.

Il a également annoncé la mise en service de guichets uniques dans six régions, que sont Ziguinchor, Saint-Louis, Tambacounda, Diourbel, Kaolack et Louga, ainsi qu'à Touba, afin de permettre aux candidats au pèlerinage d'effectuer leurs formalités sans avoir à se déplacer à Dakar.

Le quota du Sénégal reste fixé à 12 860 pèlerins, dont 1 860 pris en charge par la Délégation générale au pèlerinage et 11 000 confiés aux voyagistes privés, répartis en dix regroupements.

Le général Mamadou Gaye a invité les futurs pèlerins à entamer rapidement les inscriptions auprès de la Délégation générale, à travers la Banque islamique, ou auprès des voyagistes privés de leur choix.

Il a par ailleurs rappelé qu'à travers l'initiative "Tariq Makkah", les pèlerins peuvent effectuer à Dakar les formalités d'immigration habituellement réalisées à leur arrivée en Arabie Saoudite.