Mbour — Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) entend renforcer les capacités des professionnels de l'humanitaire en matière de droit international humanitaire (DIH), à travers un cours de formation destiné à leur permettre de mieux maîtriser et appliquer les règles encadrant la conduite des hostilités et la protection des populations en situation de conflit armé.

"Il est important pour nous que ces professionnels soient le mieux formés possible sur ce droit fondamental, qui encadre la conduite de la guerre et définit les actes que les militaires, les forces armées et les forces de sécurité ont le droit ou non de commettre lors des hostilités", a déclaré le chef de la délégation régionale du CICR, Jean-Nicolas Marti.

S'exprimant lors du lancement officiel de cette formation, lundi, à Saly (Mbour), il a souligné que la situation internationale actuelle rend particulièrement nécessaire la connaissance, la défense et le respect du droit international humanitaire.

Dans son allocution d'ouverture, il a rappelé que le droit international humanitaire "constitue une référence essentielle pour la protection des personnes affectées par les conflits armés, notamment les civils, les personnels de santé et les convois humanitaires".

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"Le droit ne protège que s'il est connu, compris et appliqué", a-t-il soutenu, estimant que "le droit humanitaire n'est pas un luxe académique, mais plutôt une ligne de conduite et de vie".

Jean-Nicolas Marti a également insisté sur "la nécessité d'impliquer les responsables militaires dans la connaissance et l'application de ces règles", soulignant que le droit international humanitaire a été élaboré avec la contribution de militaires, juristes, de commandants opérationnels et d'instructeurs.

"Si nous le connaissons, en tant qu'humanitaires, il est important que ceux qui ont la responsabilité du commandement sur le terrain se l'approprient", a-t-il déclaré.

Le chef de la délégation régionale du CICR a par ailleurs souligné "l'importance du dialogue et de la collaboration entre les structures étatiques, les organisations non gouvernementales, les agences des Nations unies et les organisations internationales pour apporter des réponses collectives aux besoins humanitaires croissants".

Il a précisé que "la question migratoire ne relève pas directement du champ d'application du DIH, qui concerne les situations de conflits armés internationaux ou non internationaux".

Il a toutefois rappelé "l'intervention du CICR, en partenariat avec les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dans la recherche des personnes disparues et le rétablissement des liens familiaux".

Abordant la sensibilisation des jeunes générations, M. Marti a indiqué que "le CICR ne dispose pas actuellement de modules consacrés au DIH dans les programmes scolaires", tout en rappelant "l'existence d'un ancien programme conduit avec la Société nationale de la Croix-Rouge sénégalaise".

Selon les éléments présentés à l'occasion de cette formation, environ 40 % des conflits armés dans le monde se déroulent en Afrique, tandis que près de 40 % des ressources du CICR sont consacrées aux opérations menées sur le continent.

"Depuis plusieurs années, les ressources se sont amoindries mais les besoins n'ont pas diminué", a relevé Jean-Nicolas Marti, soulignant que "le renforcement des compétences des acteurs humanitaires constitue un levier pour faire du droit international humanitaire une référence partagée et un instrument concret de protection sur le terrain".