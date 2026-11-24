Tambacounda — Le ministre des Mines et de la Géologie, Cheikhou Oumar Seck, a annoncé lundi à Tambacounda (Est), l'opérationnalisation prochaine d'un projet de recherche sur les matériaux de construction.

"On ne peut pas venir à Tambacounda sans parler de carrière", a-t-il déclaré, annonçant dans la foulée un vaste projet de recherche sur les matériaux de construction, piloté par la Direction des mines et de la géologie.

Le projet est très avancé et sera opérationnel dans les plus brefs délais", a assuré le ministre des Mines et de la Géologie, qui a entamé lundi une tournée dans la zone sud-est du pays.

Il a démarré cette tournée dans la ville de Tambacounda par une réunion de concertation avec les exploitants de sable de la région de Tambacounda, tenue à l'hôtel de ville.

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Au menu des discussions, modérées par le préfet du département de Tambacounda, Alioune Badara Mbengue, les difficultés d'approvisionnement en sable de construction et la possibilité d'autoriser, de manière saisonnière, le ramassage de l'excédent de sable dans les affluents du fleuve Gambie.

S'agissant des délibérations municipales, M. Seck a indiqué que le maire de Sinthiou Malème a promis de passer à l'acte dès la prochaine réunion de son Conseil.

"Les communes de Bélé ( Bakel et de Nétéboulou (département de Tambacounda) ont déjà octroyé des sites aux exploitants de sable", a-t-il précisé.

Concernant les préoccupations d'ordre environnemental, le ministre Cheikhou Oumar SECK a promis de saisir son collègue chargé de l'Environnement et de la Transition écologique afin que des réponses appropriées soient apportées

Prenant la parole, le directeur régional des Mines de Tambacounda, Diéry Abdoul Diallo, a présenté deux obstacles majeurs.

"Le premier est d'ordre géologique : à Tambacounda, le sous-sol latéritique et les sols argileux ne permettent pas l'ouverture de carrières de sable", a-t-elle expliqué.

"Le second est d'ordre administratif : l'ouverture d'une carrière publique nécessite une délibération du conseil municipal. Or, les exploitants se heurtent depuis longtemps à des blocages auprès de la mairie de Sinthiou Malème", a-t-il poursuivi.

Cette première étape à Tambacounda marque le début d'une visite de quatre jours, qui conduira le ministre des Mines et de la Géologie dans la région de Kédougou.