Fatick — La brigade de gendarmerie de Fimela a interpellé, samedi, 101 candidats à l'émigration irrégulière à Mar Lothie, dans le delta du Saloum, dans la région de Fatick (centre-ouest), a appris l'APS de source sécuritaire, lundi.

Ces interpellations ont été effectuées au cours d'une opération conduite de concert avec l'Escadron de surveillance et d'intervention de Fatick, dans le cadre de la lutte contre l'émigration irrégulière.

L'opération a permis d'intercepter, au niveau des bolongs de Mar Lothie, dans le Delta du Saloum, une embarcation transportant 93 hommes et 8 femmes dont 2 enfants, parmi lesquels figurent 26 Guinéens et un ressortissant malien.

Les gendarmes ont également saisi cent-huit bidons de 25 litres de carburant hors-bord et une embarcation de 17 mètres.

Les candidats et le matériel saisi ont été mis à la disposition de la brigade de gendarmerie Fimela, selon la même source.