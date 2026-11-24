Alger — Des experts et des spécialistes ont salué, lundi, la volonté du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de poursuivre les efforts pour l'élaboration de la carte sociale nationale et l'établissement d'un référentiel algérien dédié aux données sociales, soulignant l'importance de cette démarche pour l'amélioration du cadre de vie du citoyen et la consécration de la justice sociale.

Dans des déclarations à l'APS, les experts ont indiqué que cette carte, au sujet de laquelle le président de la République a ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il avait présidée dimanche, la poursuite des efforts pour son élaboration, avec l'établissement d'un référentiel algérien dédié aux données sociales, sans se contenter des modèles préétablis provenant de l'étranger, constitue "une étape importante vers le développement de la gestion des affaires publiques".

Dans ce cadre, le consultant en transformation numérique, Fateh Bouressas, a estimé que cette carte "permettra, si elle est élaborée sur la base de données précises, actualisées et intégrées entre les différents secteurs, de déterminer les besoins réels des citoyens et de recenser les disparités en matière de développement entre les différentes communes et wilayas, ainsi que d'orienter les aides et les investissements publics vers les régions et les catégories les plus nécessiteuses".

Elle constituera également "un outil essentiel pour rationaliser les dépenses et orienter les aides vers leurs véritables bénéficiaires, contribuant ainsi à la réalisation de la justice sociale avec davantage d'efficacité", a ajouté M. Bouressas.

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Dans ce contexte, il a souligné que "la réussite du projet ne dépend pas uniquement de la collecte des données, mais également de l'exactitude, l'actualisation continue, la protection et l'interconnexion de celles-ci au sein d'un système numérique performant permettant de prendre des décisions fondées sur des données concrètes, une exigence à laquelle le président de la République a veillé en ordonnant la mise en place d'un référentiel algérien dédié aux données sociales".

A cet égard, l'expert a mis en avant "la nécessité de s'appuyer sur les compétences nationales pour élaborer un modèle algérien tenant compte des spécificités locales".

De son côté, l'expert économique, Abderrahmane Hadef, a relevé l'importance de cette cartographie qui "regroupera l'ensemble des indicateurs socio-économiques, à travers un recensement statistique local précis, en s'appuyant sur toutes les sources nationales de données, notamment celles des wilayas et des communes, lesquelles seront exploitées grâce aux technologies numériques, dans le cadre de la science de l'analyse des données".

M. Hadef a salué la volonté du président de la République de faire traiter ces données selon des modèles développés localement, en faisant appel aux compétences algériennes.

Selon l'expert, ce projet permettra aux hautes autorités du pays "d'avoir une connaissance précise de la réalité sociale et économique algérienne, ce qui les aidera à améliorer les performances de l'économie nationale et les conditions de vie des citoyens".

Pour sa part, le spécialiste en gestion, en management stratégique et en intelligence économique, Mohamed Rafik Missoum, a estimé que l'adoption d'un modèle algérien en matière de données sociales constituera "une consécration de la souveraineté numérique nationale, loin de toute dépendance technique ou méthodologique à l'égard des modèles étrangers".

Cela permettra également de fournir des "statistiques précises, issues de la réalité sociale", dans le cadre d'une cartographie nationale reposant sur l'interconnexion entre les différents secteurs, notamment ceux de l'intérieur, du travail et de la sécurité sociale, a indiqué l'expert, soulignant l'importance de cette démarche dans l'amélioration des mécanismes de prise de décision, et l'accompagnement des efforts de l'Etat visant à consacrer la justice sociale, en lui permettant d'orienter les aides publiques vers leurs véritables bénéficiaires avec "efficacité et transparence".

A son tour, le professeur de sociologie et directeur du laboratoire de sociologie de la qualité du service public à l'université de M'sila, Youssef Djaghlouli, a expliqué que l'élaboration d'une carte sociale nationale tenant compte des spécificités de la société algérienne "s'inscrit dans le cadre du renforcement des outils de planification et de l'amélioration des politiques de développement, en vue de réduire les disparités et les inégalités, de rationaliser les dépenses et de parvenir à un développement social équilibré et inclusif de toutes les catégories".

Dans le même sillage, il a affirmé que "l'ensemble des secteurs doivent s'engager dans cette démarche afin de promouvoir la planification, d'améliorer la gouvernance, de rationaliser les dépenses et de déterminer les besoins, en vue de renforcer la justice sociale et de répondre aux aspirations du citoyen".