Constantine — Des responsables de la scène sportive ainsi que des cadres de la Direction de la jeunesse et des sports (DJS) de Constantine ont fortement salué l'approbation, par le Conseil des ministres, réuni dimanche sous la présidence du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, du projet de réalisation d'un village olympique et d'un complexe omnisports dans la wilaya, estimant que ces infrastructures contribueront au renforcement du parc sportif local, à la promotion du sport d'élite et à la détection des jeunes talents.

Dans ce contexte, la présidente de l'Association sportive d'athlétisme "Olympique Constantine" et directrice du lycée sportif de Constantine, Hanane Gharbi a exprimé, dans une déclaration à l'APS, sa satisfaction à la suite de l'approbation par le Conseil des ministres de la réalisation de ces projets, qu'elle a qualifiés d'"acquis important" pour le mouvement sportif national et local, soulignant qu'ils constitueront un "puissant evier" pour la détection des talents sportifs.

Elle a ajouté que le village olympique et le complexe sportif représenteront un "soutien considérable" pour le lycée sportif, qui accueille de jeunes talents et des athlètes d'élite issus de Constantine, des wilayas limitrophes ainsi que de différentes régions du pays, permettant ainsi de consolider les conditions de préparation aux échéances sportives continentales et internationales.

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De son côté, Bachir Bachtarzi, conseiller principal à la DJS de Constantine, a estimé que la concrétisation de ces infrastructures constituera un véritable acquis pour le mouvement sportif, soulignant que la disponibilité d'équipements et d'espaces sportifs adaptés contribuera à améliorer les conditions d'entraînement et de préparation, avec des retombées positives sur le niveau des athlètes et leurs performances futures.

Pour sa part, Feth Ennour Lecheheb, ancien joueur international de handball et conseiller principal à la DJS de Constantine, a salué le projet de réalisation de ces infrastructures sportives, qui répond, selon lui, à un besoin de longue date dans la wilaya de Constantine, qui accusait un déficit en équipements de cette nature.

Il a souligné, à cet égard, que la disponibilité d'infrastructures sportives constitue un facteur essentiel au développement du sport et à l'encouragement des jeunes à sa pratique.

Les responsables du secteur sportif à Constantine estiment également que la concrétisation de ces projets ouvrira de nouvelles perspectives, tant en matière d'élargissement de la base de formation et d'accompagnement des jeunes talents que d'amélioration des conditions de préparation des athlètes aux compétitions, contribuant ainsi à conforter le positionnement de la wilaya en tant que pôle sportif à l'échelle nationale.

Ils ont également considéré que l'instruction donnée par le président de la République en vue de l'élaboration, à une étape ultérieure, d'une étude portant sur la couverture du stade historique Ben Abdelmalek Ramdane s'inscrit dans la même dynamique de développement des infrastructures sportives et d'amélioration des conditions d'accueil du public et de suivi des compétitions.