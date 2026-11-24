Alger — Des experts économiques ont salué les instructions données par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en vue de garantir une préparation rigoureuse de la Conférence africaine des start-up et de consacrer une approche axée sur l'atteinte de résultats concrets, ce qui contribuera au renforcement de l'intégration africaine dans les domaines de l'innovation et de l'entrepreneuriat.

Dans des déclarations à l'APS, plusieurs experts ont souligné l'importance de cet événement, qui permettra d'établir des partenariats économiques et technologiques entre les start-up africaines, de développer les mécanismes de financement et de favoriser les échanges d'expertises, en vue de concrétiser des projets conjoints et de renforcer l'intégration de l'écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat à l'échelle du continent.

Dans ce contexte, l'expert El Houari Tighersi a estimé que l'accent mis par le président de la République sur la nécessité que les résultats de cette conférence soient à la hauteur de ceux obtenus lors de la Foire commerciale intra-africaine (IATF) traduit une volonté de faire des manifestations économiques des espaces pour la création de valeur ajoutée, et l'ouverture de véritables opportunités d'investissement et de nouveaux marchés aux entreprises africaines.

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Il a ajouté que cette conférence constitue une opportunité pour renforcer la coopération économique et technologique entre les pays africains, à travers le développement de partenariats durables et la mise en relation des start-up avec les investisseurs et les marchés, soulignant l'importance de mettre en place un réseau continental de l'innovation et de l'entrepreneuriat, à même de favoriser les échanges d'expertises et le développement de projets communs.

L'expert a également estimé que l'élargissement des consultations au Premier ministre ainsi qu'aux ministères des Affaires étrangères et de l'Enseignement supérieur, sous la supervision du directeur de cabinet de la présidence de la République, témoigne de l'importance de la coordination entre les dimensions diplomatique, scientifique et économique, notamment en rapprochant les universités et centres de recherche des entreprises économiques, mais aussi en valorisant et en transformant les résultats de la recherche scientifique en produits et services commercialisables.

Pour sa part, Cherif Daroui, expert économique, considère que les instructions du président de la République traduisent une volonté de passer de l'organisation de manifestations économiques à la concrétisation d'un impact tangible, en traduisant les orientations politiques en programmes et mécanismes exécutifs à même de renforcer le système de l'innovation et de l'entrepreneuriat à l'échelle continentale.

La coordination institutionnelle est à même d'assurer la mise en adéquation des résultats de la conférence avec les politiques publiques et les législations, contribuant ainsi à lever les obstacles administratifs et juridiques auxquels sont confrontées les start-up africaines, notamment en matière de financement et de difficultés à se développer au-delà des marchés nationaux, a-t-il dit, insistant sur l'importance de mettre en place des mécanismes de suivi garantissant la pérennité des résultats issus de cette manifestation.

Pour l'expert Ahmed El Hidoussi, cette conférence constitue une étape permettant de passer de la facilitation des échanges commerciaux africains au renforcement de la circulation des idées, des technologies, des services et des solutions numériques, de manière à appuyer l'intégration économique continentale et à ouvrir de nouvelles perspectives à l'innovation.

Les start-up africaines sont confrontées à des défis liés à l'étroitesse des marchés et à la difficulté d'accès aux financements, ce qui requiert la mise en place d'un réseau reliant les entrepreneurs, les investisseurs et les centres de recherche dans les différents pays du continent, et permettant le développement de projets communs dans divers domaines, a-t-il précisé.

Il a également souligné l'importance de saisir la tenue de la Conférence pour renforcer le lien entre les start-up, les fonds d'investissement et les institutions financières et pour encourager les rencontres d'affaires en vue d'aboutir à des partenariats et à des investissements communs, et ce, en plus du transfert de la technologie et de la mise en relation des universités et centres de recherches avec les entreprises économiques pour transformer les innovations en produits commercialisables.

La 5e édition de la Conférence africaine des start-up (ASC 2026), qui se tiendra du 5 au 7 décembre prochain au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal à Alger, regroupera des entrepreneurs, des investisseurs et des innovateurs, ainsi que des décideurs, dans le but d'explorer les perspectives de l'entrepreneuriat et du développement technologique sur le continent.

Placée sous le thème "DEEPTECH : le véritable défi", cette manifestation devrait attirer plus de 25.000 participants, ainsi que 40 délégations ministérielles et 150 investisseurs.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a donné, dimanche, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, des instructions concernant les préparatifs de la Conférence africaine des start-up, soulignant la nécessité d'approfondir et d'élargir les concertations pour assurer la réussite de cet évènement.

Dans ce cadre, le président de la République a instruit que les résultats d'une telle manifestation ne doivent pas être en deçà des résultats réalisés lors de la Foire commerciale intra-africaine (IATF).

Il a également insisté sur la nécessité d'approfondir davantage les concertations en les élargissant au Premier ministre, ainsi qu'aux ministères des Affaires étrangères et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sous la supervision du directeur de Cabinet de la présidence de la République.

Il a aussi mis l'accent sur l'impératif de "réunir toutes les conditions de réussite, sur les plans technique et professionnel, durant toute la durée de la Conférence, ce qui permettra de renforcer et de consolider davantage le réseau africain des start-up, considéré comme un véritable moteur de dynamisation des économies des pays du continent et de l'Afrique dans son ensemble".