À Madagascar, le président de l'Assemblée nationale a été destitué dans la nuit du 23 au 24 novembre. Siteny Randrianasoloniaiko avait été élu il y a un peu plus d'un an, après la chute de l'ex-chef de l'État Andry Rajoelina. Il était considéré comme un proche du nouveau pouvoir militaire. Les députés l'ont démis de ses fonctions lors d'une séance nocturne.

Il est 22 heures, ce 23 novembre 2026, quand les députés se réunissent à Tsimbazaza, le siège de l'Assemblée nationale de Madagascar. À 2 h30 du matin, le résultat tombe : Siteny Randrianasoloniaiko est destitué par 112 voix contre 37. Il en fallait 109, les deux tiers des députés. Deux vice-présidents et un questeur sont aussi démis.

« motif grave »

La raison officielle ? Un « motif grave », comme l'exige le règlement intérieur. Mais aucune faute précise n'a été rendue publique.

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L'opération a été menée par le VFM, la plateforme politique favorable au pouvoir militaire, majoritaire à l'Assemblée.

Siteny Randrianasoloniaiko avait pourtant été élu en octobre 2025, juste après la chute d'Andry Rajoelina. Il passait pour l'un des hommes forts du nouveau régime.

Selon la presse malgache, ses relations avec le colonel Michaël Randrianirina, l'actuel chef de l'État, s'étaient dégradées. En cause notamment : une possible candidature de Siteny Randrianasoloniaiko à la prochaine présidentielle.

Cette crise éclate à un moment clé. L'Assemblée doit approuver le projet de nouvelle Constitution, aux trois quarts des voix, avant un référendum prévu en 2027.