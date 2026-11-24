Au Mali, cela fait tout juste 30 jours, mardi 24 novembre, que les enseignants-chercheurs sont en grève. Les autorités de transition refusent toujours d'ouvrir des négociations sur leur unique point de revendication : l'application d'une prime de recherche, validée par un décret présidentiel de 2017, mais jamais versée depuis près de dix ans. Ces derniers jours, le gouvernement de transition a plutôt joué la carte de l'intimidation. Mais les enseignants-chercheurs ne se laissent, pour l'heure, pas impressionner.

« Notre université de Kabala, à Bamako, est vide, témoigne un enseignant-chercheur très mobilisé. Ailleurs, la grève reste suivie à 90 %. » Si ce chiffre n'a rien d'officiel, les enseignants-chercheurs joints par RFI dans plusieurs villes du Mali l'assurent : les tentatives d'intimidation des autorités de transition n'ont eu aucun effet sur la mobilisation des grévistes. « Cela renforce plutôt notre détermination », ironise l'un d'entre eux.

À plusieurs reprises, le ministère de l'Enseignement supérieur a demandé aux responsables des universités et autres institutions d'enseignement supérieur de fournir la liste nominative des grévistes et de leur interdire l'accès aux locaux, en application de la loi, afin de ne pas porter atteinte à la liberté de travail et d'appliquer les retenues sur salaire.

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Sollicité par RFI, le ministère n'a pas souhaité commenter.

« Chiffon rouge »

« C'est un chiffon rouge qu'on agite mais qui ne fait pas peur, en tous cas pas aux plus convaincus », prévient un gréviste. « C'est dommage, ils pourraient simplement ouvrir des négociations, installer une commission de conciliation », déplore un autre, qui demeure néanmoins confiant et veut croire dans l'implication du Haut conseil islamique du Mali pour une issue favorable.

En fin de semaine dernière, une seconde rencontre a eu lieu entre les médiateurs religieux et la direction du syndicat national des enseignants-chercheurs (Snesup). À ce jour, le mot d'ordre de grève est maintenu, jusqu'à ce que le montant de la prime de recherche soit enfin calculé, qu'une date soit fixée pour son versement, et que les autorités s'engagent à payer les arriérés accumulés depuis près de dix ans.