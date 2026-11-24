Cela faisait plus de 40 ans qu'un président allemand n'était pas venu en Côte d'Ivoire. Arrivé dimanche soir 22 octobre, Frank-Walter Steinmeier s'est entretenu ce lundi avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Une visite d'État de 24 h axée sur le renforcement de la coopération bilatérale, notamment en matière d'économie, puisque Frank-Walter Steinmeier était accompagné d'une délégation d'hommes et femmes d'affaires. Première étape d'une tournée qui le conduira également au Ghana et au Kenya.

Huitième client et septième fournisseur de la Côte d'Ivoire, l'Allemagne pourrait renforcer sa position. Le président Alassane Ouattara entend « donner une nouvelle impulsion » au partenariat ivoiro-allemand. En 2025 déjà, les échanges commerciaux entre les deux pays ont progressé de 21 %, pour atteindre plus de 1,4 milliard d'euros.

Frank-Walter Steinmeier était accompagné d'une délégation d'une dizaine de chefs d'entreprises, ayant déjà des expériences en Afrique, mais, pour la plupart, pas encore en Côte d'Ivoire.

Le président ivoirien ne s'en cache pas : le pays cherche des investisseurs pour financer son PND (Plan national de développement) 2026-2030, qui est le cadre stratégique des orientations et réformes que veulent mettre en place les autorités ivoiriennes. Parmi les axes prioritaires pour Abidjan : les infrastructures, l'agro-industrie, ou encore l'énergie.

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Les deux chefs d'État ont d'ailleurs cité en exemple de coopération la centrale solaire photovoltaïque de Boundiali, dans le nord du pays. Inaugurée en 2024, première du genre en Côte d'Ivoire, elle a été cofinancée par l'Allemagne via la banque publique de développement KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), l'Union européenne et l'État ivoirien.

Frank-Walter Steinmeier se rend ensuite à Accra au Ghana où il participera au German-African Business Summit, qui a démarré ce lundi.