Ce dimanche 22 novembre 2026, les Bâtisseurs de l'Ogooué-Ivindo ont clôturé les travaux du Conseil provincial de l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB), dans un esprit de responsabilité, de cohésion et d'engagement collectif.

Deux jours de travaux intenses, de réflexions approfondies, d'échanges constructifs et d'ambitions renouvelées pour l'avenir du parti.

Ces assises ont constitué un important cadre de concertation, de dialogue et de partage d'expériences. Elles ont permis de faire émerger des propositions concrètes et de définir des orientations porteuses de perspectives pour la consolidation et le rayonnement de la formation politique.

Au-delà des échanges et des résolutions adoptées, ce Conseil provincial traduit une volonté commune : celle de contribuer activement à la construction et au développement du parti, en mobilisant les compétences, les énergies et les ambitions de toutes et de tous.

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L'Ogooué-Ivindo dispose d'atouts considérables, de femmes et d'hommes engagés et d'un potentiel immense.

"C'est dans l'unité, la solidarité et l'action collective que nous pourrons relever les défis qui se présentent à nous. Désormais, le temps de la réflexion doit laisser place à celui de l'action. Car bâtir notre parti et contribuer au développement de notre province ne relèvent pas uniquement d'une ambition : c'est un engagement de chaque instant et une responsabilité partagée"lance la comapgnonne Parfaite Amouyeme Ollame épouse Divassa

En route pour le congrès !