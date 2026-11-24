Il est terrible que, aujourd'hui, M. Ali Bongo méconnaisse les 3 ressorts qui ont imposé durablement son parti politique pendant plus d'un demi-siècle : le terrain, les nominations et l'argent.

Le terrain, ce n'est pas l'avenue Foch, mais les fédérations, les sections, les comités. Ce n'est pas les posts sur les réseaux sociaux, ce sont les tournées régulières, les rencontres diverses et variées.

Les nominations dans l'appareil d'État, c'est la motivation première des cadres du Parti dont on ne peut les sevrer.

L'argent, c'est la colonne vertébrale du PDG. Pendant son absence, comment croit-il que le PDG maintienne même a minima, son dispendieux train de vie, organise ses congrès, rémunère ses dirigeants, ses permanents et les responsables de base ?

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Alors, c'est simple, qu'il prenne le courage, au péril de sa vie, de rentrer au Gabon, qu'il fasse la tournée des fédérations, qu'il arrose les militants d'argent, et il ne lui en manque pas, et il les verra revenir sans état d'âmes.

Qu'ont fait les juifs une fois libérés des griffes du Pharaon en Égypte par Moïse lorsque ce dernier s'est absenté pour aller sur la montagne communier avec Dieu ? Ils se sont livrés aux plus offrants !

D'où vient-il que son PDG défie son autorité avec autant de mépris ? La nature ayant horreur du vide, ventre affamé n'ayant point d'oreilles, quelqu'un d'autre assure la popote, les dirigeants et les militants de son parti lui ont fait allégeance.

Vouloir faire autrement, c'est faire de l'autruche et se résigner à perdre définitivement le contrôle de cette formation politique.

Enfin, pour moi quoi !