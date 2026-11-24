L'ancienne présidente de l'Éthiopie et vice-présidente du Panel des facilitateurs de l'Union africaine pour le processus de paix en République démocratique du Congo, Sahle-Work Zewde, a effectué ce lundi 23 novembre une visite à Beni, au Nord-Kivu. Cette mission est placée sous le signe de la paix, de la solidarité et de l'action humanitaire.

Au cours de son séjour, elle a rencontré le gouverneur militaire du Nord-Kivu ainsi que les membres du gouvernement provincial afin d'échanger sur les défis sécuritaires et humanitaires auxquels est confrontée la région.

Selon Sahle-Work Zewde, les initiatives de paix doivent être davantage rapprochées des réalités vécues quotidiennement par les populations affectées par les conflits.

Une mission centrée sur les populations affectées

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La responsable africaine a expliqué que le volet humanitaire figurait parmi les missions qui lui ont été confiées dans le cadre du processus de paix:

« Parmi les missions thématiques qui nous ont été assignées, pour moi, c'est l'humanitaire. Et l'humanitaire et le terrain vont de pair, car c'est sur le terrain que l'on peut mesurer les réalités, les contraintes et les difficultés auxquelles les populations sont confrontées. Il est important que ces populations se sentent prises en compte, écoutées et accompagnées ».

Elle a souligné que sa mission à Beni s'inscrivait dans une démarche plus large qui se poursuivra également en Ituri.

La paix au coeur des priorités

Pour la vice-présidente du Panel des facilitateurs de l'Union africaine, les efforts humanitaires ne peuvent produire des résultats durables sans une amélioration de la situation sécuritaire.

« La mission s'inscrit dans un processus de paix. Sans la paix, il sera difficile d'aller loin, même avec toute l'assistance possible. L'essentiel demeure le retour de la paix. Nous ferons ce qui est en notre pouvoir pour accompagner la RDC vers une stabilité durable », a-t-elle affirmé.

Une mission qui se poursuit à Bunia

À son arrivée à Beni, Sahle-Work Zewde a été accueillie par la ministre d'État en charge des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, Ève Bazaiba Masudi.

Sa mission doit se poursuivre à Bunia, dans la province de l'Ituri, où d'autres rencontres sont prévues avec les autorités locales ainsi que les acteurs humanitaires engagés dans la prise en charge des populations affectées par les conflits.