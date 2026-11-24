Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé, ce lundi 23 novembre à Kinshasa, à l'ouverture officielle du Forum Makutano Mining 2026, organisé dans le cadre de la 12e édition du Forum Makutano, sous le thème « La souveraineté minière en actes ».

Devant les membres du Gouvernement, les opérateurs économiques, les investisseurs et les partenaires internationaux, le Chef de l'État a présenté sa vision d'un secteur minier capable de soutenir l'industrialisation du pays et de contribuer durablement à la prospérité de la population congolaise.

« La véritable souveraineté minière réside dans notre capacité à transformer la richesse de notre sous-sol en puissance économique durable », a déclaré le Président de la République, soulignant la nécessité pour la RDC de dépasser son statut de grand producteur de matières premières pour devenir un acteur majeur de leur transformation et de leur valorisation.

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Le Chef de l'État a rappelé la position stratégique qu'occupe la République démocratique du Congo dans l'économie mondiale, notamment grâce à ses importantes réserves de minerais indispensables à la transition énergétique et au développement des nouvelles technologies.

Avec près des trois quarts de la production minière mondiale de cobalt et une place de premier plan dans la production de cuivre, le pays dispose d'atouts considérables pour renforcer son influence économique.

Le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a néanmoins relevé le contraste persistant entre l'abondance des ressources naturelles du pays et les retombées encore insuffisantes de leur exploitation sur les conditions de vie des populations. Il a ainsi insisté sur l'importance de développer des industries locales, de créer des emplois qualifiés et de conserver une part plus importante de la valeur générée par les minerais congolais.

Pour concrétiser cette ambition, le Chef de l'État a identifié quatre priorités : l'amélioration de l'approvisionnement énergétique, le développement des infrastructures de transport et de connectivité, la formation du capital humain ainsi que le renforcement de la confiance à travers la transparence et la stabilité du cadre réglementaire.

Évoquant particulièrement les défis de gouvernance et de sécurisation des ressources, le Président de la République a mis l'accent sur la nécessité de renforcer les mécanismes de traçabilité afin de combattre la fraude minière et de mettre fin à l'exploitation illicite des minerais qui alimente les violences dans l'Est du pays.

« Chaque minerai qui quitte notre territoire doit pouvoir dire d'où il vient et à qui il a profité. La traçabilité n'est pas une contrainte administrative : c'est un instrument de paix », a affirmé le Chef de l'État, qui s'est engagé à faire des richesses minières un levier de développement et de stabilité.

Sur le plan régional, le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a également plaidé pour une coopération industrielle renforcée entre les pays africains, particulièrement entre la République démocratique du Congo et la Zambie, qui partagent une importante ceinture cuprifère.

Il a encouragé la construction de chaînes de valeur régionales, notamment dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine, afin de permettre au continent de jouer un rôle plus important dans la transformation de ses propres ressources.

Le Chef de l'État a, par ailleurs, rappelé que la souveraineté minière ne signifie pas un repli économique. Il a réaffirmé la place essentielle des investissements privés et des partenariats internationaux, à condition qu'ils reposent sur des engagements équilibrés, un environnement juridique prévisible et des bénéfices réels pour les populations.

En conclusion de son allocution, le Président de la République a invité les participants au Forum Makutano Mining 2026 à privilégier des propositions concrètes, des investissements crédibles et des partenariats durables, susceptibles d'accélérer l'industrialisation de la RDC.

« Le véritable héritage de nos mines ne sera pas la quantité de minerais que nous aurons extraits, mais ce que nous aurons construit grâce à eux », a-t-il déclaré, appelant à transformer les ressources épuisables du pays en infrastructures durables, en industries compétitives et en nouvelles perspectives pour la jeunesse congolaise.