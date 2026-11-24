Huíla — L'expert brésilien en développement rural, Argílio Martins, a suggéré aux autorités angolaises de tirer parti de leurs relations avec le Brésil pour développer et améliorer la production de café Arabica.

S'adressant ce lundi à l'ANGOP, l'expert qui s'est rendu le week-end dernier dans la commune de Vila Branca dans le cadre d'échange d'expériences, a confié que son pays peut transférer des connaissances, des technologies et des variétés adaptées aux conditions agro-écologiques angolaises.

À cet effet, il a mis en avant le potentiel de la province de Huíla, en particulier de la région de Caluquembe, pour la production du café arabica de haute qualité, compte tenu des conditions d'altitude, de précipitations, de température et des caractéristiques du sol.

Selon Argílio Martins, ces facteurs naturels favorisent le développement de cafés de spécialité, fondés sur des normes de qualité élevées et capables d'atteindre des prix compétitifs sur les marchés internationaux.

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Le responsable a estimé que la région réunit des conditions exceptionnelles pour produire le café arabica de qualité, encourageant l'exploitation de ce potentiel à travers des investissements et la coopération entre l'Angola et le Brésil.

Il a expliqué que le Brésil a accumulé une expérience dans le développement de variétés et de systèmes de production qui peuvent également aider l'Angola à accélérer l'expansion de la caféiculture, en évitant certaines erreurs commises durant le processus de développement du secteur dans ce pays sud-américain.

Selon lui, le développement de la caféiculture angolaise doit être associé à l'agriculture régénératrice, à l'utilisation de technologies durables et à l'organisation des producteurs en coopératives et associations afin de garantir une plus grande productivité et compétitivité.

Argílio Martins a estimé que la production de café peut générer des retombées économiques et sociales pour les communautés rurales, à condition que l'activité respecte les conditions de travail décentes, la protection des travailleurs et l'exclusion du travail des enfants.

Pour cet effet, il a considéré l'agriculture familiale comme l'une des principales bases de la croissance du secteur, soutenant que si une famille possède cinq hectares de café, correctement organisée et tournée vers le marché, peut obtenir des revenus lui assurant des conditions de vie décentes.

Il a estimé que l'association et le coopérativisme étaient essentiels pour faciliter l'accès aux marchés internationaux, améliorer les mécanismes de commercialisation et renforcer le pouvoir de négociation pour les petits producteurs.

Pour l'expert, l'Angola dispose d'un potentiel agricole susceptible de contribuer à l'approvisionnement alimentaire de la région de l'Afrique australe et d'autres marchés internationaux, à condition d'investir dans l'organisation de la production, dans des politiques agricoles cohérentes et dans des technologies durables.