Benguela — Quatre-vingt-treize personnes ont été tuées par la foudre dans plusieurs provinces de l'Angola, depuis le début de la saison des pluies, le 15 août dernier.

C'est ce qu'annoncé à Benguela, le commandant national de Service de protection civile et des sapeurs-pompiers, Bravo Pereira Mendes, à la fin de la réunion de la Commission interministérielle de la Protection Civile, présidée par le ministre de la Défense nationale, des Anciens combattants et des Vétérans de la Patrie, Lúcio Gonçalves Amaral.

Le responsable a signalé les provinces de Huambo et de Bié comme les plus touchées par les décès dus aux phénomènes naturels.

Il a mentionné que depuis le début des pluies, 105 personnes sont mortes par foudre, glissements de terrain, chutes d'arbres et d'autres catastrophes naturelles.

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Il a fait savoir que les pompiers, tant au niveau provincial que national, sont à pied d'oeuvre pour minimiser les conséquences de ces phénomènes et porter assistance aux sinistrés.

De même, les inondations de la rivière Cavaco enregistrée en avril dernier avaient affecté plus de 12 000 familles, selon le responsable.

À l'heure actuelle, a-t-il indiqué, environ 90 % des familles ont retrouvé une vie normale, tandis que d'autres ménages sont encore hébergés au centre d'accueil du Camping.

En Angola, la saison des pluies commence officiellement le 15 août et se termine le 15 mai de l'année suivante.