Tunis — La ministre de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées, Asma Jabri, a détaillé, mardi, les programmes de son département pour 2027, citant la cohésion familiale, l'autonomisation économique des femmes, la protection de l'enfance et les services aux personnes âgées.

Elle a également annoncé la révision de plusieurs cadres législatifs et une meilleure prise en charge des femmes victimes de violence.

S'adressant aux députés lors d'une séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du conseil national des régions et des districts (CNRD), Jabri a précisé que le budget 2027 du ministère atteint 331,690 millions de dinars (MD), soit une hausse de 15,60% par rapport à 2026.

L'investissement en représente 21%. L'enfance absorbe 71%, a-t-elle encore précisé.

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Pour la famille, la ministre vise des liens plus solides, plus de solidarité, plus de dialogue.

Les défis sont sans précédent, a-t-elle avoué, à commencer par le vieillissement de la population, ajoutant qu'un programme national de préparation à la vie conjugale verra le jour avec les ministères de l'intérieur, de la justice et de la santé.

Il sensibilisera les futurs mariés aux valeurs de la vie familiale et permettra de renforcer les attributions des notaires et des municipalités. Avant fin décembre, des cadres seront formés dans 74 communes du district 2.

Face à la hausse des divorces, le ministère se penche sur l'élaboration d'un projet de loi sur la conciliation familiale prévoyant une institution chargée de contribuer au règlement des litiges conjugaux à partir d'expériences étrangères.

Volet autonomisation, la ministre a mis en avant le numéro vert 1810 « Raidat » qui oriente les femmes rurales, soulignant que des équipes du ministère se rendent dans les délégations tous les 15 jours ou une fois par mois.

Elle a, dans ce contexte, présenté l'initiative nationale pour la fédération de l'entrepreneuriat féminin, indiquant que 648 projets ont été approuvés en 2026 dans le cadre de « Raidat » pour un objectif de 1100.

Ces projets seront financés moyennant une enveloppe de 4 MD, a révélé la ministre, annonçant qu'une étude sur les femmes rurales est en cours.

Vingt-six espaces de formation et de commercialisation seront installés et 7 MD iront à l'inclusion économique, a-t-elle ajouté.

Dossier violence faite aux femmes, le ministère a engagé un diagnostic institutionnel et élaborera en 2027 une stratégie axée sur la prévention.

S'agissant des 14 centres de prise en charge, ceux-ci offrent 413 lits, a rappelé la ministre, ajoutant qu'un nouveau centre sera construit dans un gouvernorat en 2027.

L'Observatoire national de lutte contre la violence à l'égard des femmes réalisera une étude sur la violence numérique.

Le cahier des charges des centres d'hébergement sera également révisé et une plateforme numérique suivra leur capacité d'accueil, a annoncé la ministre.

L'enfance reste le premier poste de dépenses : protection, prévention, développement des capacités.

Les méthodes pédagogiques des centres intégrés seront améliorées et l'éducation parentale se poursuivra, a promis la ministre de la famille.

Evoquant le programme "Rawdhatna fi Houmetna" (Notre jardin d'enfants dans notre quartier), la ministre a indiqué qu'il touchera 35 mille enfants de 3 à 5 ans en 2027, ajoutant que les jardins publics inclusifs vont passer à 54 et 6 autres ouvriront l'an prochain.

Pour les enfants autistes de 3 à 6 ans, ils continueront d'être intégrés dans les jardins publics, a assuré Jabri, indiquant que la loi de finances 2027 accorde des avantages fiscaux aux établissements participants.

Dans ce contexte, elle a annoncé l'élaboration d'un plan national et la révision du cahier des charges afférent aux centres spécialisés.

Abordant le statut des personnes âgées, notamment, celles sans soutien familial, Jabri a souligné qu'elles demeurent une priorité pour son département.

Le pays compte 13 établissements de 506 lits pour 365 résidents. Kasserine et Kairouan rouvriront cette année, un local sera loué à Jendouba et les résidents de Sousse seront transférés à Kairouan.

Un nouveau cahier des charges et un projet de loi de protection sont en cours de préparation, a annoncé la ministre de la famille, promettant de renforcer les clubs de jour, d'améliorer les conditions d'hébergement selon les normes de qualité et de poursuivre les études pour de nouveaux centres.