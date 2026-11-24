Tunis — Les députés ont dressé, lundi soir, un bilan critique du budget 2027 du ministère de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées.

Ils ont dénoncé la précarité des ouvrières agricoles, le déficit de jardins d'enfants et les failles de la protection des femmes victimes de violence et des personnes âgées.

Réunis en séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts, en présence de la ministre Asma Jabri, plusieurs élus ont jugé les crédits d'investissement trop maigres pour l'ampleur des missions. Les résultats du ministère, selon eux, restent en deçà des attentes dans plusieurs domaines.

Les ouvrières agricoles ont occupé une large place dans les débats. C'est ainsi que les intervenants ont dénoncé les risques du transport et la précarité des conditions de travail et réclamé un transport sûr et une couverture sociale.

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Ils ont ensuite interrogé la ministre : pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas publié les textes d'application du décret-loi n°4 de 2024 relatif à la protection sociale de ces travailleuses ? Ce blocage les laisse sans protection, ont-ils dénoncé.

Ils ont en outre pointé l'inapplication des articles 15 et 16 de la loi de finances 2025, qui instituent un fonds de protection sociale et prorogent leurs avantages fiscaux, et exigé des explications.

Même constat pour l'enfance. Les députés ont dénoncé le déficit de jardins d'enfants publics, surtout dans les quartiers populaires et les régions rurales et intérieures et le contrôle défaillant des garderies clandestines.

Les activités du ministère, ont-ils encore critiqué, se concentrent près des chefs-lieux de gouvernorat et n'atteignent pas l'intérieur du pays, déplorant le manque d'équipements dans les clubs d'enfants, la limitation des activités dans les centres intégrés de l'enfance et la faible prise en charge des enfants autistes.

Les députés ont aussi alerté sur l'addiction numérique, le décrochage scolaire précoce, la mendicité, la violence et l'exploitation.

Le sort des femmes du secteur informel a également pesé dans la discussion. Que propose l'Etat à celles qui vendent dans les rues et les marchés, et à qui l'on interdit cette activité alors qu'elles n'ont ni diplôme, ni autre revenu, ni couverture sociale ?, se sont-ils interrogés.

Ces femmes ne demandent pas des aides mais des moyens de gagner leur vie dignement, ont-ils encore souligné, plaidant pour la création d'espaces organisés avant toute interdiction ou saisie de marchandises.

Abordant le dossier de la violence faite aux femmes, les intervenants ont critiqué la faiblesse de la prévention face à montée préoccupante des cas de violence, de viol et de meurtre, appelant à renforcer les centres d'écoute et de prise en charge afin d'intervenir avant que la situation ne s'aggrave.

Les personnes âgées sans soutien familial n'ont pas été oubliées.

Faute de centres d'hébergement et de clubs de jour en nombre suffisant et avec des équipes mobiles qui ne couvrent pas toutes les régions, leur quotidien reste difficile, ont estimé les élus du peuple, recommandant la généralisation de ces structures.

Certains ont par ailleurs proposé d'étudier la séance unique pour les femmes actives et de réviser les conditions de la retraite anticipée volontaire dans le secteur privé, notamment, la condition de trois enfants.

Le débat s'est clos sur deux revendications plus controversées : amender le Code du statut personnel pour l'adapter aux mutations de la société et créer un fonds de pension alimentaire au profit des hommes afin d'éviter leur incarcération en cas d'impayés.