Le but incroyable de Gueye en prolongation offre à Sénégal le titre TotalEnergies de la CAN

Dix mois après la finale controversée de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a donné raison au Sénégal ce mardi 24 novembre 2026. La juridiction basée à Lausanne a annulé la décision du Jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF), qui avait déclaré les Lions de la Teranga forfaits au profit du Maroc.

Le Tribunal arbitral du sport a tranché en faveur de la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans le litige qui l'opposait à la Confédération africaine de football (CAF) et à la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

En annulant la décision du Jury d'appel de la CAF du 17 mars 2026 et en confirmant celle du Jury disciplinaire du 11 février, le TAS rétablit le résultat de la finale remportée par le Sénégal face au Maroc (1-0) après prolongation. Les Lions de la Teranga retrouvent ainsi leur deuxième titre continental.

Une finale au cœur de la controverse

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Le 18 janvier 2026, à Rabat, le Sénégal et le Maroc s'étaient affrontés lors d'une finale marquée par de fortes tensions. Dans les dernières minutes du temps réglementaire, l'attribution d'un penalty au pays hôte avait provoqué la contestation des joueurs sénégalais, dont plusieurs avaient momentanément quitté la pelouse.

La rencontre avait finalement repris après leur retour sur le terrain. Brahim Díaz avait manqué son penalty, avant que Pape Gueye n'inscrive, en prolongation, le but offrant la victoire au Sénégal.

À la suite de ces incidents, la Fédération royale marocaine de football avait saisi les instances de la CAF, estimant que le comportement de la sélection sénégalaise contrevenait au règlement de la compétition.

Dix mois de bataille juridique

Le 11 février 2026, le Jury disciplinaire de la CAF avait rejeté la réclamation marocaine relative à l'application des articles 82 et 84 du règlement de la CAN. Il avait néanmoins prononcé des sanctions disciplinaires et financières à l'encontre des deux fédérations ainsi que de plusieurs joueurs et officiels.

La fédération marocaine avait alors fait appel. Le 17 mars, le Jury d'appel de la CAF avait infirmé cette décision, déclarant le Sénégal forfait et homologuant une victoire du Maroc sur le score de 3-0.

Contestant cette décision, la Fédération sénégalaise de football avait saisi le Tribunal arbitral du sport le 25 mars, demandant le rétablissement du résultat obtenu sur le terrain.

Les différentes parties avaient été entendues le 8 octobre à huis clos, au siège du TAS, à Lausanne. La formation arbitrale, composée de Gérald Simon, Ulrich Haas et Luigi Fumagalli, avait ensuite entamé ses délibérations.

Le Sénégal retrouve sa deuxième étoile

Avec la sentence rendue ce 24 novembre, le Sénégal retrouve son statut de champion d'Afrique, après plusieurs mois d'incertitude autour de l'attribution du trophée continental.

Cette décision constitue un tournant majeur dans un contentieux qui a marqué le football africain et soulevé de nombreuses interrogations sur l'application des règlements sportifs et l'articulation entre les décisions arbitrales sur le terrain et celles des instances disciplinaires.

Le Sénégal retrouve ainsi sa deuxième couronne continentale, après son premier sacre lors de la CAN 2021, disputée en 2022 au Cameroun.