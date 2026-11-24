Face à la montée des violences commises dans l'environnement numérique, la Police nationale congolaise (PNC) renforce les capacités de ses officiers de police judiciaire en matière de lutte contre les cyberviolences basées sur le genre. Une formation de formateurs a été lancée lundi 23 novembre à Kinshasa avec l'appui de la MONUSCO et du chapitre YALI RDC.

Cette session de deux semaines vise à doter les participants des compétences nécessaires pour accueillir les victimes, recevoir leurs plaintes et conduire des enquêtes liées aux violences commises en ligne.

Les cyberviolences concernent notamment:

le harcèlement sur Internet

les menaces en ligne

l'usurpation d'identité

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la diffusion non consentie d'images et de contenus à caractère intime.

Faire face à de nouvelles formes de criminalité

Selon Trésor Kalondji, président du chapitre YALI RDC et l'un des formateurs, Kinshasa a été retenue comme ville pilote en raison de la forte utilisation des réseaux sociaux et des outils numériques par sa population.

Cette initiative vise également à renforcer l'application des dispositions légales relatives aux infractions commises dans l'espace numérique.

Pour les organisateurs, la maîtrise de ces nouvelles formes de criminalité est essentielle afin d'améliorer la protection des victimes et l'efficacité des enquêtes judiciaires.

Encourager les victimes à dénoncer les abus

Trésor Kalondji invite les victimes de cyberviolences à sortir du silence et à signaler les faits aux services compétents.

Il les encourage notamment à se rapprocher des bureaux chargés de la protection de l'enfance et de la lutte contre les violences basées sur le genre, présents dans plusieurs communes de Kinshasa.

Cette formation prendra fin le 4 décembre prochain.

Les officiers de police judiciaire qui y participent sont appelés à devenir des formateurs certifiés. Ils auront pour mission de transmettre les connaissances acquises à d'autres policiers au sein des académies de police, des écoles de formation et des centres d'instruction.

À travers cette initiative, les organisateurs espèrent renforcer durablement les capacités de la Police nationale congolaise dans la prévention, la prise en charge et la répression des cyberviolences basées sur le genre.