La marche initiée lundi 23 novembre par l'Église catholique à Lubumbashi a été dispersée par la police à l'aide de gaz lacrymogènes, selon plusieurs sources locales. Cette manifestation visait notamment à réclamer l'exécution d'une décision judiciaire relative à la démolition de constructions jugées anarchiques sur une concession de l'Église au quartier Tshamalale.

Initialement, les organisateurs prévoyaient de partir de la cathédrale Saints-Pierre-et-Paul. Toutefois, selon les mêmes sources, les forces de l'ordre ont empêché le rassemblement des fidèles sur ce site.

La marche avait été interdite auparavant par la maire de Lubumbashi, qui avait également ordonné le déploiement de la police pour faire appliquer cette décision.

Selon des témoins, des évêques, des prêtres, des séminaristes et plusieurs fidèles se sont ensuite regroupés aux abords de la paroisse Notre-Dame de la Paix, près du Grand Séminaire.

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Les participants, qui récitaient des prières en marchant, se protégeaient le visage à l'aide de mouchoirs pour se prémunir contre les effets des gaz lacrymogènes.

La police est intervenue pour disperser le rassemblement.

L'Église dénonce l'interdiction de la marche

L'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Lubumbashi, Jean-Marie Musul, a dénoncé l'empêchement de cette manifestation:

« Il y a des chrétiens venus de différentes paroisses qui n'ont pas eu accès à la cathédrale. C'est pourquoi nous nous sommes concertés pour commencer notre marche à partir d'ici. Nous dénonçons l'acharnement constaté ce matin. Nous avons le droit de manifester pacifiquement ».