Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a annoncé dimanche 22 novembre l'ouverture du Marché central de Kinshasa au cours du mois de décembre. Cette déclaration a été faite à l'issue d'une visite d'inspection des travaux de finition en cours sur le site.

Surnommé « Zando » et considéré comme le principal centre commercial de la capitale, le Marché central était fermé depuis plusieurs années pour des travaux de modernisation.

Selon le gouverneur, les principaux obstacles ayant retardé la réouverture sont désormais en voie de résolution:

« Nous avions initialement annoncé une ouverture au mois de juillet, mais des problèmes importants liés aux fosses septiques ont été identifiés à la veille de cette échéance. Ces travaux ont été réalisés et il ne reste plus que les opérations de remblayage ainsi que certains travaux de finition. Notre objectif est d'ouvrir le marché avant la fin de l'année ».

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Le gouverneur a également indiqué que le raccordement en eau figure parmi les derniers défis techniques à relever avant la mise en service complète de l'infrastructure.

Un environnement assaini autour du marché

En prévision de la réouverture, plusieurs travaux d'assainissement et d'aménagement ont été réalisés aux alentours du Marché central.

Les autorités provinciales indiquent avoir procédé notamment à :

l'assainissement et au curage des caniveaux ;

la libération des collecteurs ;

l'évacuation des déchets accumulés ;

la réhabilitation de plusieurs voies d'accès.

Parmi les avenues concernées figurent notamment Bokassa, Rwakadingi, Du Marais, Du Marché, de l'École, Plateau, Kasa-Vubu et Bolingo.

Un enjeu économique majeur

La réouverture du Marché central est très attendue par les commerçants et les habitants de Kinshasa. Considéré comme le principal pôle commercial de la capitale, ce site joue un rôle important dans l'approvisionnement de la ville et dans les activités économiques de milliers d'opérateurs.

Les autorités provinciales espèrent que la reprise des activités contribuera à relancer davantage le commerce au coeur de la capitale.