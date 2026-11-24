Des milliers de déplacés et de réfugiés congolais regagnent progressivement leurs villages sur le littoral du lac Albert, dans le groupement Losandrema, territoire de Djugu (Ituri).

Ce mouvement de retour intervient après une accalmie sécuritaire dans cette région, occupée pendant plusieurs mois par les miliciens de la CRP avant leur délogement par les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC).

Toutefois, la présence d'engins explosifs constitue une nouvelle menace pour les habitants. Deux civils ont récemment été grièvement blessés à Masoko, près de Mbongi 2.

Depuis plus de deux mois, les habitants retournent progressivement dans leurs localités d'origine situées sur le littoral du lac Albert. Les villages de Masoko, Joo, Torgese, Mavaramu et Nyamamba accueillent de nouveau leurs habitants, qui avaient fui les affrontements entre les FARDC et les miliciens de la CRP.

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Plusieurs de ces personnes avaient trouvé refuge à Tchomia, Kasenyi et Bunia, tandis que d'autres s'étaient rendues en Ouganda voisin.

Deux civils blessés par un engin explosif

Malgré l'accalmie observée dans la région, le retour des habitants reste confronté à des risques sécuritaires. Deux civils ont été grièvement blessés mercredi dernier après avoir marché sur un engin explosif dans le village de Masoko, près de Mbongi 2.

Évacuées vers Tchomia, les deux victimes y reçoivent des soins.

Face à cette situation, Robert Djalonga, coordonnateur du service de la Protection civile, appelle les services spécialisés à intervenir en urgence pour procéder au déminage de la zone.

Des activistes des droits humains craignent que la présence de ces engins explosifs ne compromette le retour d'autres déplacés dans leurs villages. Ils plaident pour une opération rapide de déminage afin de prévenir de nouveaux accidents et de garantir la sécurité des populations.