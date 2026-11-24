Les deux Congo ont réaffirmé, le 23 novembre à Paris, leur engagement commun en faveur de la sauvegarde et de la promotion de la rumba congolaise, à l'occasion du lancement des festivités marquant le cinquième anniversaire de son inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco. Les célébrations, organisées au siège de l'institution onusienne, se poursuivront jusqu'au 27 novembre.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités politiques, diplomatiques et culturelles, parmi lesquelles le ministre congolais de la Culture, des Arts, du Patrimoine national et de l'Industrie touristique, Jean-Claude Gakosso, venu de Brazzaville pour prendre part à l'événement. Il était accompagné de l'ambassadeur Henri Ossébi et des membres de la délégation congolaise auprès de l'Unesco.

Les deux Congo, liés par une histoire et un patrimoine musical communs, entendent faire de cet anniversaire une nouvelle occasion de renforcer leur coopération culturelle et de promouvoir cette expression artistique au-delà du continent africain.

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Plusieurs allocutions ont ponctué la cérémonie, notamment celles de Jean-Claude Gakosso; de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo (RDC), Émile Ngoy Kasongo; du président de One Vision, co-initiateur des célébrations, Dreyfus Louyebo; ainsi que du directeur général adjoint de l'Unesco pour la culture, Nayef Al-Fayez. Le président du Groupe africain auprès de l'Unesco, l'ambassadeur et délégué permanent du Sénégal, Pierre Faye, a également pris la parole.

Dans son intervention, Jean-Claude Gakosso a mis en exergue la dimension historique et culturelle de la rumba, qu'il considère comme le fruit de la créativité des peuples des deux rives du fleuve Congo. Il a salué l'action de l'Unesco en faveur de la diversité des expressions culturelles et du dialogue entre les civilisations, soulignant le rôle de cette organisation dans la préservation de la mémoire collective et la lutte contre l'intolérance.

Le ministre a rappelé que cette musique puise ses origines dans les traditions africaines, tout en portant les traces de la traite négrière et des échanges culturels entre l'Afrique et les Amériques. À ses yeux, la rumba constitue ainsi un témoignage vivant de l'histoire des peuples congolais et des liens qui unissent Brazzaville et Kinshasa.

Il a rendu hommage, par ailleurs, aux artistes ayant contribué à son rayonnement, parmi lesquels Paul Kamba, Jean-Serge Essous, Nino Malapet, Franklin Boukaka, Pamelo Mounk'a, Youlou-Mabiala, Aurlus Mabélé, Zao, Roga-Roga et Pierrette Adams. Il a également évoqué la contribution des formations musicales emblématiques, notamment les Bantous de la capitale et l'OK Jazz, qui ont participé à l'enrichissement de ce patrimoine grâce aux échanges artistiques entre les deux capitales.

Abordant les perspectives, Jean-Claude Gakosso a plaidé pour une meilleure structuration des industries culturelles et créatives des deux pays. Il a notamment évoqué le projet de création d'un Conservatoire binational de la rumba congolaise entre Brazzaville et Kinshasa, destiné à favoriser la transmission et la formation des nouvelles générations. « Notre culture est et restera le bouclier de notre dignité », a-t-il déclaré, appelant à préserver cet héritage pour les générations futures.

Un vecteur de rapprochement entre les peuples

Prenant la parole au nom du Groupe africain, Pierre Faye a salué une initiative mettant à l'honneur une expression musicale emblématique du continent, dont l'influence dépasse largement son espace géographique d'origine. Il a rappelé que son inscription en décembre 2021 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité constituait une reconnaissance internationale de la richesse des traditions africaines.

Le diplomate sénégalais a particulièrement insisté sur la nécessité d'associer la jeunesse à la sauvegarde de ce patrimoine vivant. Il a estimé que les nouvelles générations devaient pouvoir se l'approprier, le faire évoluer et contribuer à son renouvellement à travers la création et l'innovation culturelles.

Il a également attiré l'attention sur les mutations liées au numérique et à l'intelligence artificielle, qui transforment les conditions de création, de diffusion et d'accès aux oeuvres artistiques. Autant de défis qui nécessitent, selon lui, une adaptation des mécanismes de transmission et de valorisation du patrimoine.

Au-delà de sa dimension artistique, la rumba congolaise demeure un vecteur de rapprochement entre les peuples, de dialogue interculturel et de promotion de la paix. Pierre Faye a félicité, à cet effet, les autorités des deux Congo ainsi que les artistes, chercheurs, experts et communautés qui oeuvrent à sa préservation.

La cérémonie s'est achevée par un cocktail d'ouverture et un mini-concert intitulé « Rumba d'hier et d'aujourd'hui », animé par Ebalé dans le hall Ségur du siège de l'Unesco.

Les activités programmées dans le cadre de cet anniversaire se poursuivront jusqu'au 27 novembre, autour de l'histoire, de l'évolution et de la transmission de la rumba congolaise, dont la reconnaissance internationale consacre le caractère universel et la place dans le patrimoine culturel africain.