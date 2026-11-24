Des rochers de granit sculptés par le temps, des cocotiers qui défient la pierre, des eaux bleu-vert, des feuillages traversés de lumière. Aux Seychelles, l'artistepeintre et photographe Pierre Argo n'a pas seulement retrouvé des paysages familiers. Il y a puisé une matière à peindre, à recomposer, à raconter. Il était l'invité d'honneur de l'exposition organisée dans le cadre des 50 ans de l'Indépendance des Seychelles. Et de son «Festival Kreol», du 10 au 31 octobre. L'exposition avait pour thème «Nou pep, Nou lidantite, Nou desten».

Il suffit de regarder le spectacle de la nature. Pas si simple, dans un monde où tout se passe en accéléré. Dans un monde où l'on vit les yeux rivés aux écrans. Pierre Argo n'a pas oublié le geste premier de la création artistique. D'abord regarder. Laisser les yeux glisser sur chaque courbe du granit sculpté par l'océan, suivre la courbe d'une branche, admirer les humeurs changeantes d'un rayon de soleil dans les feuilles d'un ravenale.

Aux Seychelles, Pierre Argo a retrouvé ce plaisir presque oublié de la contemplation. Une manière de se retrouver soimême, quand on se retrouve face à un paysage qui semble avoir été composé par un artiste invisible. «C'est une exposition grandeur nature. Vous n'avez rien à faire, simplement regarder.» La formule de Pierre Argo résume mieux que tous les discours sa fascination pour cet archipel.

L'artiste était invité aux célébrations du 50e anniversaire de l'Indépendance des Seychelles. Dans le cadre de son Festival Kreol, organisé du 10 au 31 octobre, dont le thème était «Nou pep, Nou lidantite, Nou desten», l'artiste a accroché dix de ses oeuvres à la National Gallery of Seychelles. Dix oeuvres, dont trois sont issues de sa collection personnelle. Les autres ont été réalisées spécialement pour cette exposition, certaines en 2024 et 2025.

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Cette présence à Victoria avait aussi une dimension affective. Les Seychelles ne sont pas pour Pierre Argo une simple escale dans l'océan Indien. Elles appartiennent à une histoire ancienne, faite de rencontres et d'amitiés, remontant à ses liens avec Danielle de Saint-Jorre, ancienne ministre seychelloise. Tous deux ayant participé à la fondation de l'association Bande des îles créoles à Paris, qui avait pour ambition de rassembler les peuples créoles et de faire entendre leur voix.

Un demi-siècle plus tard, le retour de l'artiste dans l'archipel prend ainsi une résonance particulière. Il y retrouve une famille insulaire, qui, à ses yeux, a su préserver quelque chose de précieux.

Une identité qui se vit, se chante et se danse

Car derrière les paysages, il y a un peuple. Mais surtout, cette manière d'être au monde que Pierre Argo associe à l'authenticité créole. Ce qui le frappe chez les Seychellois, c'est leur façon d'assumer pleinement cette identité, au-delà des origines et des appartenances communautaires.

Être créole, soutient Pierre Argo, ce n'est pas simplement revendiquer une ascendance. C'est une façon de vivre dans les îles, de parler, de chanter, de danser, de jouer avec les mots, de transmettre les traditions et les expressions populaires. Une identité qui se manifeste dans les gestes du quotidien autant que dans les grandes célébrations.

Il admire cette fierté seychelloise, cette capacité à se reconnaître comme un peuple uni par une culture commune. Son regard se fait toutefois plus inquiet lorsqu'il évoque Maurice. Certaines traditions, certaines expressions, certains pans de la culture populaire lui semblent s'effacer progressivement. Il pense aux danses, aux jeux de mots, aux coutumes et à tout ce patrimoine immatériel qui ne survit que si quelqu'un prend la peine de le transmettre.

«Sesel ozordi», 2025, «mixed media» sur toile.

«Demandez à un jeune de 15 ans ce que signifie être créole», lance-t-il. Derrière cette question, une préoccupation : celle de voir une génération perdre le contact avec des références qui ont pourtant façonné la vie insulaire. Les Seychelles lui apparaissent, sur ce plan, comme un territoire où cette transmission reste plus vivante, notamment grâce à l'existence d'institutions consacrées à la culture créole.

Le spectacle de la nature, autrement

C'est aussi cette relation au territoire qui a nourri la série d'oeuvres consacrée aux Seychelles, amorcée en 2023. Après une dizaine d'années sans y être retourné, Pierre Argo a retrouvé un archipel transformé. Des constructions ont surgi, les paysages ont évolué. Mais il se réjouit de constater que le rapport à la nature demeure, selon lui, particulièrement présent.

Il se souvient d'une époque où l'ancien président, Albert René, défendait une certaine limite à l'urbanisation, symbolisée par cette formule : ne pas dépasser le cocotier. Aujourd'hui, les constructions ont progressé, mais l'artiste reste sensible à l'équilibre que les Seychelles semblent encore chercher à préserver entre modernité et environnement.

Son travail ne relève ni de la carte postale ni de la nostalgie. Il ne cherche pas à reproduire fidèlement un paysage, encore moins à en figer la beauté dans une image souvenir. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui subsiste d'une sensation après le passage du regard.

La démarche commence souvent par une photographie. Pierre Argo travaille ensuite l'image sur ordinateur, la découpe, la transforme. Peu à peu, la photographie disparaît presque entièrement derrière des grands coups de pinceaux. Et de l'écrit. Il en résulte des strates, des traces graphiques, des fragments de formes et de lumière.

Le ravenale en est une belle illustration. Première étape : l'artiste observe les jeux lumineux qui traversent ses larges feuilles, leurs reflets dorés sous le soleil. Il photographie ces feuilles habillées de lumière naturelle, sous toutes les coutures. De retour à l'atelier, commence un autre voyage : celui du tri, de l'assemblage et de la recomposition. Les images du ravenale entrent en dialogue avec celles des bananiers, des parois rocheuses ou encore des coquillages.

À ces fragments photographiques viennent s'ajouter les couches de peinture et l'écriture qui s'y superpose. Les matières se répondent, les formes se croisent, les couleurs s'affirment. La toile devient un territoire en soi.

«Je vis dans mon oeuvre»

Il y a, dans les compositions de Pierre Argo, bien davantage qu'un exercice de recherche plastique. Les images, les textures et les couleurs portent aussi les traces de son vécu. L'artiste ne sépare pas son travail de ses émotions, de ses enthousiasmes ou de ses révoltes. «Je vis dans mon oeuvre. Il y a mes colères, mes tendresses dedans», confie-t-il. Une phrase qui donne une autre lecture à ses superpositions de matières. Derrière les paysages fragmentés, les couches successives et les compositions parfois foisonnantes, il y a un homme qui absorbe le monde avant de le restituer à sa manière.

Son passage au Festival Kreol des Seychelles aura ainsi été plus qu'une exposition. Dans un rendez-vous consacré à l'identité d'un peuple et à son devenir, Pierre Argo a apporté son propre regard sur ce qui relie les îles créoles : une histoire partagée, des paysages qui se répondent, une culture vivante et une relation singulière à la nature. Et cette conviction : les îles ont beau changer, grandir et se moderniser, elles ne peuvent se permettre d'oublier ce qui leur donne leur visage.