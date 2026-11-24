Le commerce extérieur affiche une nouvelle dégradation en septembre 2026. Selon les dernières statistiques de Statistics Mauritius, le déficit de la balance commerciale visible a atteint Rs 19,7 milliards, soit une augmentation de 28,5 % par rapport aux Rs 15,3 milliards enre- gistrées en septembre 2025. Comparativement au mois d'août, le déficit s'est toutefois contracté de 4,9 %, après avoir atteint Rs 20,7 milliards.

Cette évolution s'explique principalement par le niveau élevé des importations. Celles-ci ont totalisé Rs 31,2 milliards en septembre, contre Rs 29,9 milliards en août et Rs 24,6 milliards un an plus tôt. Elles affichent ainsi une progression de 26,4 % sur un an et de 3,9 % sur un mois.

La facture énergétique demeure particulièrement importante. Les importations de combustibles minéraux, de lubrifiants et de produits connexes ont représenté Rs 10,7 milliards, contre Rs 3,8 milliards en septembre 2025. Les achats de produits alimentaires et d'animaux vivants ont également augmenté, passant de Rs 4,7 milliards à Rs 5,4 milliards. Les importations de machines et de matériel de transport se sont, pour leur part, élevées à Rs 6,1 milliards.

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Du côté des exportations, la performance est plus encourageante. Elles ont progressé de 23,1 % sur un an pour atteindre Rs 11,5 milliards, contre Rs 9,3 milliards en septembre 2025. Par rapport au mois d'août, la hausse est de 23,4 %. Les exportations domestiques se sont établies à Rs 5,1 milliards, tandis que les réexportations ont atteint Rs 1,7 milliard. Les ventes de provisions de bord et de carburant aux navires ont représenté Rs 4,7 milliards.

Le Royaume-Uni demeure la première destination des exportations mauriciennes, avec Rs 833 millions, suivi de l'Afrique du Sud (Rs 801 millions), de Madagascar (Rs 799 millions) et des États-Unis (Rs 764 millions). Du côté des importations, la Chine reste le premier fournisseur, avec Rs 4,8 milliards, devant l'Inde (Rs 4,4 milliards) et les Émirats arabes unis (Rs 3,01 milliards).

Malgré le rebond des exportations, leur progression ne suffit donc pas à compenser la hausse des importations. Le déséquilibre commercial demeure une source de préoccupation pour l'économie mauricienne.