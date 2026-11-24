L'aquarelliste Riaz Auladin consacre une exposition à sa ville natale, entre patrimoine architectural, histoire et mémoire collective.

Port-Louis est au coeur de l'exposition de Riaz Auladin. Intitulée «Port-Louis, Mémoires d'une capitale», elle est actuellement présentée au Musée d'histoire naturelle de Port-Louis, et ce, jusqu'au 30 novembre. À travers ses aquarelles, l'artiste invite le public à redécouvrir la capitale, ses lieux emblématiques et les histoires qu'ils racontent.

Pour Riaz Auladin, cette exposition possède une dimension profondément personnelle. Ayant toujours vécu à PortLouis, l'artiste entretient un lien particulier avec la ville qui a accompagné son parcours et nourri son regard artistique.

Son atelier familial, historiquement installé dans le quartier de Plaine-Verte, témoigne de cet ancrage. Loin de se limiter à une représentation esthétique des rues et des bâtiments, ses oeuvres proposent une véritable exploration de la mémoire port-louisienne.

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Fondée au XVIIIe siècle sous le gouvernorat de Mahé de Labourdonnais, la capitale porte les traces de plusieurs siècles d'histoire. Ses ruelles, ses édifices coloniaux et son port constituent autant de témoins d'un passé riche et complexe. Dans ses aquarelles, Riaz Auladin cherche à saisir cette identité particulière, faite de contrastes entre modernité et traditions. Port-Louis apparaît ainsi comme une ville vivante, façonnée par les différentes vagues de migration qui ont contribué à construire le caractère multiculturel de Maurice.

Surnommé Mr. Watercolour, Riaz Auladin est une figure reconnue de la scène artistique mauricienne. Ses nombreuses expositions, à Maurice comme à l'étranger, ont contribué à faire connaître son travail au-delà des frontières de l'île. Il occupe également la présidence de la section mauricienne de l'International Watercolor Society Mauritius, à travers laquelle il participe à la promotion de l'aquarelle et des arts visuels.

Le choix du Musée d'histoire naturelle pour accueillir cette exposition prend également tout son sens. En investissant cette institution patrimoniale, l'artiste crée un dialogue entre la mémoire architecturale de Port-Louis et celle, naturelle et culturelle, conservée par le musée. Une manière de rappeler que l'identité d'un territoire se construit autant à travers ses paysages que par les traces laissées par celles et ceux qui l'ont habité.

Le public est ainsi invité en grand nombre à découvrir «Port-Louis, Mémoires d'une capitale» au Musée d'histoire naturelle. L'exposition est accessible en semaine de 9 heures à 16 heures, sauf le mercredi (de 11 heures à 16 heures). Le samedi, les portes du musée ferment à midi.

Institut Français de Maurice : Place à Ananda Devi

L'une des voix les plus importantes de la littérature francophone contemporaine revient à l'île Maurice. Le mardi 15 décembre à 18h30, l'Institut français de Maurice accueille Ananda Devi pour une conférence autour de «Chronique d'un royaume perdu», son roman paru chez Grasset à la rentrée littéraire 2026, retenu sur la liste initiale du prix Goncourt, salué à l'international comme son chef-d'oeuvre, et comparé par la critique à un «Cent ans de soli- tude mauricien ». Entrée libre.

Hariharan de retour : Pour un concert exceptionnel

Dix ans après son dernier passage à Maurice, en 2016, le chanteur indien Hariharan retrouvera le public mauricien le 28 novembre au Trianon Convention Centre, pour un concert exceptionnel. Figure incontournable du ghazal, du playback Bollywood et de la fusion indienne, l'artiste célèbre près de cinq décennies de carrière, avec plus de 5 000 chansons enregistrées dans dix langues. Sa voix emblématique a marqué plusieurs générations avec des titres tels que Tu Hi Re, Uyire Uyire et Jaaniya Ve. Son interprétation du Hanuman Chalisa a également connu un succès remarquable, avec plus de cinq milliards de vues. Cette soirée promet un voyage musical, entre mélodies romantiques, grands classiques du cinéma indien, ghazals et sonorités fusion. Une occasion rare de retrouver sur scène une voix qui a traversé les générations. Les billets sont disponibles sur le site d'Otayo.