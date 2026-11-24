Dakar — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, déclare rejeter une proposition faite par certains boulanger de vendre la baguette de pain à 210 francs CFA et assure les consommateurs de la continuité de la distribution de cette denrée alimentaire, malgré un arrêt de travail prévu dans les boulangeries.

D'après lui, des boulangers veulent vendre à 210 francs CFA la baguette de pain qui coûte actuellement 150 francs. Selon le ministre, ils ont décidé d'observer "un arrêt de travail", si cette revendication n'est pas satisfaite.

Dans un communiqué, M. Diop "tient à assurer les [consommateurs de] la continuité de l'approvisionnement en pain sur toute l'étendue du territoire [national], à la suite de l'annonce de l'arrêt de travail dans certaines boulangeries".

Le ministre de l'Industrie et du Commerce "réaffirme [en même temps] son attachement viscéral au dialogue constant avec l'ensemble des acteurs de la filière".

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Dans le communiqué signé de sa main, le ministre de l'Industrie et du Commerce soutient que "le prix de vente de 210 francs CFA proposé par certains boulangers est inacceptable [en raison] de la situation économique du pays".

"Le pain étant un produit de grande consommation, toute augmentation non concertée et unilatérale est contraire à la nécessité [...] de préserver le pouvoir d'achat des ménages", argue M. Diop.

Il recommande aux boulangers de "privilégier la concertation" et leur assure que "l'État demeure pleinement mobilisé pour construire des solutions réalistes, équilibrées et durables pour l'ensemble de la filière".

Des assises nationales de la boulangerie

"Conscient des contraintes réelles auxquelles font face les professionnels du secteur [de la boulangerie], l'État [préfère] une approche structurelle [à] une révision immédiate des prix", ajoute Serigne Guèye Diop.

Le gouvernement, soucieux des "charges d'exploitation" des boulangeries, cherche à les réduire par des mesures fiscales, douanières et de réduction de l'énergie consommée par ce secteur d'activité, assure-t-il.

Concernant la modernisation et l'assainissement du métier de boulanger, un "'accompagnement technique" est envisagé, de même que "le renforcement des normes d'hygiène", selon le ministre de l'Industrie et du Commerce.

L'État envisage en même temps de mettre en place, avec l"'étroite collaboration des collectivités territoriales", des "points de vente réglementés" du pain.

Toutes ces initiatives de "transformation" de la boulangerie seront "actées" lors des assises nationales que le gouvernement veut consacrer à ce secteur d'activité, a promis le ministre.

Il assure que cette concertation va servir à "établir un diagnostic partagé et [à] définir une feuille de route commune pour garantir la viabilité économique des boulangeries, tout en protégeant les consommateurs".

Des commissions chargées de préparer les assises nationales de la boulangerie et d'en fixer la date ont été créées, selon le ministre de l'Industrie et du Commerce.