Dakar — Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lô, a plaidé, lundi, à Dakar, en faveur d'un investissement massif et souverain dans la production, la gouvernance et la valorisation des données, estimant que la maîtrise de l'information statistique conditionne désormais la capacité des États à décider, planifier et défendre leurs intérêts stratégiques.

"La donnée a cessé d'être une simple ressource technique pour devenir un enjeu stratégique majeur de gouvernance, de souveraineté et de coopération", a-t-il déclaré à l'ouverture officielle du Forum international sur les données de Dakar, organisé à l'occasion du 20e anniversaire de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Comparant son importance à celle de l'eau, il a estimé que la maîtrise de l'information statistique conditionne désormais la capacité des États africains à décider, planifier et défendre leurs intérêts face aux mutations numériques et à l'essor de l'intelligence artificielle.

Le chef du gouvernement sénégalais a notamment pointé "le déficit de données fiables et actualisées" dans des secteurs vitaux tels que l'agriculture, les ressources naturelles ou la pêche.

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Il a regretté qu'au sortir de la campagne hivernale, l'exécutif "ne dispose toujours pas de chiffres consolidés sur les productions agricoles, ce qui entrave directement la commercialisation et le financement du secteur par les banques".

M. Lo a également alerté sur "les risques" liés à l'asymétrie d'information vis-à-vis des acteurs privés et des partenaires étrangers, soulignant que "la méconnaissance des réserves du sous-sol ou des ressources halieutiques entraîne des partenariats déséquilibrés et des contentieux commerciaux".

Pour remédier à l'éclatement des bases de données et à la dépendance aux financements extérieurs, il a annoncé la création d'un "Fonds de développement de la statistique".

"Alimenté par l'État et ouvert aux partenaires techniques et financiers dans le respect des priorités nationales, ce fonds vise à garantir la pérennité et l'indépendance des opérations statistiques", a-t-il indiqué.

Le chef du gouvernement a par ailleurs invité le ministère de l'Économie à "finaliser" la révision de la loi statistique, afin de "replacer l'ANSD au coeur d'un système national cohérent qui parle d'une seule voix".

Il a plaidé pour une décentralisation de l'information statistique, afin d'offrir aux gouverneurs et aux collectivités territoriales des indicateurs économiques locaux, citant notamment le cas de la ville de Touba (centre) dont la croissance rapide demeure insuffisamment documentée.

Le Premier ministre a également appelé à instaurer un cadre juridique sécurisé permettant aux instituts nationaux d'accéder aux données en temps réel générées par la téléphonie mobile, les paiements numériques et l'imagerie satellitaire, tout en invitant les géants du numérique à signer un pacte de confiance avec les États africains.

M. Lo a prôné des autorisations de recrutement dédiées, pour former et retenir les ingénieurs statisticiens, ainsi qu'une "meilleure articulation entre la statistique, la gestion des connaissances et la modernisation des archives nationales".

Selon lui, l'exécutif entend faire de la gouvernance par la preuve la boussole de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050.

Il a annoncé que les équipes de la Primature travaillent avec l'ANSD à la définition d'une soixantaine d'indicateurs d'impact concrets pour "évaluer réellement" l'effet des politiques publiques sur le quotidien des populations.

"Un pays qui se mesure et qui se raconte avec exactitude se donne les moyens de choisir son destin", a insisté le chef du gouvernement sénégalais.