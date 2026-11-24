Le journaliste et écrivain Pape Samba Kane, évoquant les promesses et inquiétudes suscitées par l'intelligence artificielle, concernant notamment ses conséquences sur la littérature et d'autres activités de création, préconise une vigilance accrue en matière de gouvernance et de prévention de la dépendance technologique.

"Certes, il y a une sorte d'équation à laquelle il faut faire attention", a-t-il avancé, soulignant que selon qu'on soit un "thuriféraire" de l'intelligence artificielle ou "un défiant", le potentiel de l'IA est jugé constructif pour les uns, destructeur pour les autres.

Selon l'auteur du livre "Entretien avec Gemini / L'Intelligence artificielle : Défis et Défiances en Afrique", "la difficulté est de trouver un juste milieu, et d'accepter que c'est là que tout se joue".

"Cependant, il est certain qu'au stade où l'on en est, l'inquiétude sur l'avenir des métiers de création se justifie amplement, rendant difficile à envisager l'idée que l'IA pourrait représenter une occasion historique de démocratiser le savoir", a soutenu Pape Samba Kane.

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"Pour la littérature, il a fallu une incursion, une seule, de l'intelligence artificielle, l'affaire Thélyson, pour que l'on entrevoit, non pas la démocratisation de l'activité, mais une anarchie prochaine dans toute la chaîne", déplore M. Kane.

Pape Samba Kane est toutefois d'avis que l'utilisation de l'IA doit néanmoins s'accompagner d'une exigence d'honnêteté intellectuelle et du maintien des qualités humaines dans les processus de création et de production du savoir.

Dans "Entretiens avec Gemini", rappelle l'auteur, l'IA "suggère aux humains de faire appel à ces qualités et dispositions humaines que sont la sensibilité, la créativité, l'empathie, la subjectivité, la délibération individuelle ou collective, toutes choses qui nous permettent de faire des choix tenant compte de paramètres multiples, parfois contradictoires enrichissant nos décisions".

Ne laisser la gouvernance de l'IA ni aux gouvernements, ni aux oligarchies

Aux fins de son analyse, garder en tête l'indispensable honnêteté intellectuelle, représente "une bonne base pour le respect de la question éthique, qui embrasse et résous bien d'autres dilemmes face à l'IA", relativement notamment au métier de journaliste.

Il souligne toutefois que cette dernière recommandation vaut pour toutes les activités où la sollicitation des services de l'IA comporte "la tentation d'en faire une béquille cognitive délégataire de tous les choix, de toutes les options et décisions".

"Cela suppose de garder en tête que quelles que soient les aptitudes, la sophistication et les performances d'une IA, elle doit rester un outil au service de la créativité humaine, armée de ce qui fait l'humain : l'humanisme ! Au sens philosophique du terme", insiste Pape Samba Kane, en faisant allusion au doute, à la responsabilité envers autrui et soi-même, à la primauté de l'être sur l'outil.

"Si l'homme, depuis les origines, a traversé toutes sortes d'épreuves issues de ses propres inventions ou imposées par la nature, c'est grâce au respect des exigences ci-dessus listées", a encore fait valoir l'écrivain, admettant toutefois que la difficulté avec l'IA se trouve dans le fait que, "pour la première fois l'homme a cloné son essence même".

"Que faire de cet autre moi, mais sans humanisme ; virtuel, invisible et potentiellement plus fort que moi-dans tous les domaines - et dont ses concepteurs eux-mêmes disent qu'il peut me détruire?", s'est interrogé le journaliste connu pour son style satirique.

Il a en outre insisté sur la nécessité d'accompagner l'usage de la technologie avec "de la plus grande vigilance citoyenne", appelant à ne laisser sa gouvernance "ni aux gouvernements, ni aux oligarchies technologiques et financiers coalisées".