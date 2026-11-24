Kaffrine — Le poste de santé de Ndioum Ngainth, une localité de la région de Kaffrine (centre) a réceptionné lundi du matériel médical d'une valeur estimée à plus de 15 millions de francs Cfa, destiné à améliorer l'offre de soins et les conditions de prise en charge des patients, a constaté l'APS.

Il s'agit notamment d'un don émanant de l'Association nationale outre les frontières (ANOLF), dirigée par Pape Modou Seck, et son partenaire Andréa Cortesia, directeur d'ISCOS Emilia Romagna.

Les équipements sont constitués de six lits d'hospitalisation, deux lits d'accouchement, six potences, un appareil d'échographie de dernière génération ainsi qu'un équipement destiné aux nouveau-nés et une maternité multifonctionnelle, a souligné M. Seck.

Il s'entretenait avec des journalistes au terme de la cérémonie officielle de remise du matériel médical. La manifestation s'est déroulée en présence des autorités sanitaires et administratives du département.

Pour le président de l'ANOLF, cet investissement vise à améliorer les conditions de prise en charge des patients et à renforcer les capacités du poste de santé, particulièrement dans le domaine de la santé maternelle et néonatale.