Dakar — Le Mali est devenu le premier pays africain à décrocher son billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde, après sa victoire (2-1) face à la Belgique, lundi à Doha, au Qatar, lors de la deuxième journée de la compétition.

Menés dès la 13e mn, les Maliens ont rapidement réagi grâce à Djigui Koita, auteur du but égalisateur à la 18e mn. En seconde période, Yaya Niang a offert la victoire aux siens en inscrivant le but décisif à la 67e mn.

Les joueurs de Soumaïla Coulibaly avaient déjà réussi leur entrée en lice en dominant la Nouvelle-Zélande (3-0). Avec deux victoires en autant de sorties, le Mali totalise six points et assure sa qualification avant son dernier match de groupe contre le Vietnam, prévu jeudi à 13h GMT.

Dans les autres rencontres de la journée, le Sénégal a réalisé une véritable démonstration face à Cuba (9-0). Les Lionceaux occupent la première place du groupe F avec quatre points, à égalité avec la Croatie, qui possède une différence de buts inférieure (+4 contre +8).

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Les Sénégalais devront toutefois attendre leur dernière rencontre face au Tadjikistan, jeudi à 16h GMT, pour valider définitivement leur qualification.

Le Maroc, deuxième du groupe H avec quatre points, devra également patienter. Les Lionceaux de l'Atlas ont été accrochés par la Chine (2-2) et devront affronter l'Espagne jeudi. Les Espagnols ont déjà validé leur qualification après leur large victoire contre les Fidji (15-0).

De son côté, la Côte d'Ivoire a concédé une défaite face à l'Italie (2-1). Les Éléphanteaux conservent néanmoins leurs chances de qualification, soit à la deuxième place de leur groupe, soit parmi les meilleurs troisièmes.

L'Italie et l'Ouzbékistan sont également qualifiés pour la suite de la compétition dont les matchs de la phase de poule se poursuivront jusqu'à vendredi.

Les résultats des matchs du lundi :

Espagne - Fidji : 15-0

Tadjikistan - Croatie : 0-4

Ouzbékistan - Jamaïque : 6-2

Sénégal - Cuba : 9-0

Italie - Côte d'Ivoire : 2-1

Maroc - Chine : 2-2

Mali - Belgique : 2-1

Vietnam - Nouvelle-Zélande : 3-3

Programme des matchs de mardi :

Costa Rica - Irlande : 12h30

Venezuela - Roumanie : 12h30

Japon - Serbie : 13h

Mexique - Cameroun : 13h30

République dominicaine - Chili : 14h30

Brésil - Tanzanie : 15h

Algérie - Monténégro : 15h30

Honduras - Colombie : 15h30

Les rencontres se déroulent dans le cadre de la troisième journée de la compétition.