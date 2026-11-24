Dakar — Le Ghana est devenu le deuxième pays africain à remporter la Coupe du monde de football pour amputés, après l'Angola en 2018, grâce à sa victoire (1-0) face au Maroc en finale de l'édition 2026, disputée dimanche à San Juan de los Lagos, au Mexique.

Grâce à ce succès, les Black Challenge inscrivent pour la première fois leur nom au palmarès de la compétition, créée en 1984. Ils rejoignent ainsi l'Angola, sacré huit ans plus tôt sur le sol mexicain, faisant du continent africain une place forte de la discipline.

L'édition 2026, organisée par la Fédération mondiale de football pour amputés (World Amputee Football Federation, WAFF) du 13 au 22 novembre, a été marquée par une finale inédite 100 % africaine.

Pour atteindre la finale, le Ghana a successivement éliminé les États-Unis en huitièmes de finale (3-1), l'Égypte en quarts de finale (2-1), puis la Türkiye, tenante du titre, en demi-finale, à l'issue de la séance des tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b.).

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De son côté, le Maroc a décroché une médaille d'argent historique pour sa première apparition à ce stade de la compétition, après avoir écarté successivement l'Italie (4-1), l'Angola (4-1) et le Brésil (2-1).

La Türkiye complète le podium de cette 17e édition en s'adjugeant la troisième place aux dépens du Brésil.

Sept sélections africaines (Algérie, Angola, Égypte, Ghana, Liberia, Maroc et Nigeria) ont pris part à ce rendez-vous mondial, auquel le Sénégal n'a pas réussi à se qualifier.

La Coupe du monde de football pour amputés est une compétition internationale organisée tous les quatre ans et destinée aux personnes amputées.

Les premiers tournois mondiaux, organisés entre 1986 et 1991 sous l'égide de l'organisation Amputee Soccer International, se sont déroulés en salle ou en plein air, selon les éditions.

L'édition de 1994 a été organisée sous la responsabilité du Comité international paralympique (CIP).

Entre 1998 et 2003, la compétition, alors intitulée "Championnat du monde de football pour amputés", était placée sous la responsabilité de la Fédération internationale de football pour amputés.

En 2003, la Fédération mondiale de football pour amputés (World Amputee Football Federation, WAFF) a été créée et a pris en charge l'organisation de la Coupe du monde.