Ziguinchor — Le colonel MbayGuèye, secrétaire exécutif de la Commission nationale de gestion des frontières a évoqué, lundi les difficultés rencontrées par les membres de cette structure dans la démarcation des lignes de frontières entre le Sénégal et la Gambie, à hauteur notamment de certains village dont celui de Touba Tranquille où la sensibilisation se poursuit dans le cadre d'un programme initié par l'Etat du Sénégal.

Dans son intervention axée sur "l'état d'avancement de la situation de la frontière avec la Gambie", le colonel Guèye a rappelé que les deux pays ont une frontière commune longue de 750 km, la plus importante du Sénégal, après celle partagée avec la Mauritanie.

Elle a été délimitée, démarquée et bornée par le traité du 10 août 1889, avant d'être modifié par la loi 76-47 du 9 avril 1976 autorisant le président de la République à approuver l'accord sur les frontières entre nos deux pays.

"Malgré ces délimitations, certains problèmes persistent et s'ils ne sont pas pris en compte à fond, peuvent altérer les relations que nous avons avec ce pays frère. Nous avons les litiges fonciers, qui découlent de l'absence de démarcation et la destruction de certaines bornes frontalières par des populations", a-t-il expliqué.

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Il intervenait à l'occasion d'un séminaire international sur les "Frontières, sources de paix" ouvert lundi à l'Université Assane Seck de Ziguinchor.

Il a également évoqué la présence de groupes socioculturels dans certaines zones, citant l'exemple d'un village sénégalais situé sur la frontière où la partie gambienne a empiété sur 400 mètres du côté sénégalais avec la construction d'un camp militaire, à Boulock.

Cette infrastructure, selon le Colonel Mbaye Guèye a été détruit, après des discussions et autres alertes des autorités sénégalaises.

A ce litige, s'ajoutent des différends entre les populations de Diambour, dans le département de Nioro et celles de Darou Salam, deux villages situés de l'autre côté de la Gambie pour l'exploitation d'un champ

"Il y a des tensions frontalières entre les Sénégalais et les Gambiens à propos du village de Touba Tranquille que nos voisins considèrent comme un quartier de leur village de Darou Salam, alors qu'elles se sentent plus sénégalaises que gambiennes", souligne le panéliste.

Le colonel Guèye rassure, cependant que le travail se poursuit pour la délimitation de ce tracé, malgré des arrêts récurrents du programme.

Sur le cas de Touba Tranquille, précise-t-il, le bornage provisoire a été réalisé du 9 au 24 novembre 2021 par la Commission mixte de gestion des frontières, avant que le travail ne soit interrompu par la partie gambienne.

Il y a aussi la situation sécuritaire, avec tout type de trafic, notamment celui d'êtres humains et de drogue constaté dans les zones frontalières.

Face à cette situation, la Commission mixte sénégalo-gambienne avait recommandé d'après le secrétaire exécutif de la CNGF à ce que la coopération transfrontalière soir renforcée et de mener des activités de sensibilisation le long des frontières afin de permettre aux populations locales de poursuivre leurs différentes activités.

Sur le terrain, des missions mènent des activités de sensibilisation, tout en identifiant des zones et expliquer les enjeux du projet de démarcation du tracé.

C'est dans ce sens que le poste de gendarmerie de Touba Tranquille a été enlevé et remplacé par un poste de Police des frontières, sur demande de la partie gambienne pour poursuivre les travaux.

Pour l'heure, plusieurs zones, dont l'axe Darou Salam-Touba Tranquille ont été identifiées comme étant sensibles et devant faire l'objet de densification en vue de la reprise des travaux de démarcation après l'élection présidentielle prévue, en Gambie le 5 décembre.