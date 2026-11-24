Bakel — Le gouvernement du Sénégal entend mettre en place un comptoir national de commercialisation de l'or pour mieux capter la valeur ajoutée de ce métal, créer davantage d'emplois, soutenir l'artisanat et réduire les circuits frauduleux, a-t-on appris lundi du ministre des Mines et de la Géologie, Cheikhou Oumar Seck.

"Notre ambition ne s'arrête pas à l'encadrement des sites d'extraction. Elle porte également sur la commercialisation de l'or, car c'est à ce niveau que se jouent la maîtrise de nos flux, la valorisation locale de notre production et le renforcement des recettes de l'État. C'est pourquoi le gouvernement met en place un comptoir national de commercialisation de l'or, piloté par la SOMISEN (Société des mines du Sénégal)", a-t-il expliqué.

Cheikhou Oumar Seck intervenait au cours d'un comité départemental de développement organisé dans le cadre du Programme national de formalisation de l'exploitation minière artisanale.

Des autorités administratives et territoriales, les forces de défense et de sécurité, des services techniques, des chefs de village ainsi que des orpailleurs ont pris part à la rencontre.

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Ce comptoir couvrira, selon lui, l'ensemble de la production (industrielle, artisanale, semi-mécanisée et petite mine). "Il aura aussi pour mission de maîtriser les flux d'or, de valoriser la production localement, d'approvisionner le marché local et de renforcer les recettes publiques", ajoute le ministre.

Il a indiqué que le comptoir s'appuiera sur l'achat de l'or auprès des producteurs, sur son affinage et sur sa commercialisation, avec un transport sécurisé vers la raffinerie. "La certification de la raffinerie de Diamniadio et le développement de la bijouterie nationale viendront consolider cette dynamique", informe M. Seck.

Il renseigne également que le montage du projet associera l'État, le FONSIS, les banques et les partenaires commerciaux, assurant qu'il s'agit, pour le Sénégal, de maximiser les retombées économiques de son or, de stimuler l'emploi, d'appuyer la bijouterie nationale et d'endiguer les circuits illicites.

Cheikhou Oumar Seck a invité à cette occasion tous les acteurs de l'exploitation minière artisanale, les groupements d'intérêt économique (GIE), les sociétés minières et les partenaires financiers à s'approprier ce projet, qui complète et renforce l'ensemble du Programme national de formalisation de l'exploitation minière artisanale.